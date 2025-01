Uomini e Donne Anticipazioni: Martina De Ioannon ha fatto la sua scelta (FOTO)

News VIP

Dopo giorni di attesa, oggi, lunedì 13 gennaio, la tronista di Uomini e Donne Martina De Ioannon ha fatto la sua scelta: ecco chi tra i due corteggiatori, Gianmarco Steri e Ciro Solimeno, è colui con cui ha lasciato il programma.

Oggi, lunedì 13 gennaio, è stata registrata la scelta di Martina De Ioannon: la tronista di Uomini e Donne ha finalmente deciso chi, tra Ciro Solimeno e Gianmarco Steri, è il compagno con cui vivere una storia d'amore al di fuori del dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. A rivelare chi è la scelta di Martina sono stati, in maniera davvero insolita, gli account ufficiali della trasmissione, con un romantico post.

Uomini e Donne, Martina De Ioannon ha scelto Ciro Solimeno!

Nel corso della registrazione di oggi, lunedì 13 gennaio, Martina De Ioannon ha scelto: la tronista romana ha deciso di scegliere Ciro Solimeno, il corteggiatore originario di Torre Annunziata con cui ha creato un'intesa immediata nel corso del suo percorso. A rivelare la scelta di Martina è stato l'account ufficiale di Uomini e Donne, che ha postato un romantico scatto dei due protagonisti del trono classico.

Com'è consuetudine, Martina e Ciro sono stati immortalati intenti a baciarsi al centro studio, elegantemente vestiti e circondati dai tradizionali petali rossi che segnano la nascita di una nuova coppia nella trasmissione. La scelta di Martina De Ioannon è stata una delle più attese degli ultimi anni: il percorso della tronista romana, infatti, sebbene all'inizio non sembrasse convincere molto, ha poi finito con il catturare l'attenzione dei fan del dating show.

Merito di Martina, che ha rivelato lati inediti del suo carattere, mostrandosi fragile e tenace al tempo stesso, desiderosa di creare una storia d'amore nuova e duratura. Ma se il trono di Martina è stato un successo il merito è anche dei suoi corteggiatori, Ciro Solimeno - che è ora ufficialmente la sua scelta - e Gianmarco Steri, il corteggiatore romano che molte fan speravano che Martina scegliesse.

Uomini e Donne, Ciro è la scelta di Martina: lo spoiler involontario della tronista e i movimenti social che non sono passati inosservati

Martina De Ioannon ha scelto Ciro Solimeno: nel corso della registrazione di oggi, lunedì 13 gennaio, la tronista romana ha chiesto al corteggiatore originario di Torre Annunziata di essere il suo compagno di vita. Con grande emozione, come mostrano anche gli scatti ufficiali della scelta, Ciro ha detto di sì e sembra che le abbia regalato un pegno del suo amore (forse un anello?).

Nelle scorse ore, si erano diffusi diversi rumors su chi potesse essere la scelta di Martina: la tronista, in un precedente video, aveva spoilerato inavvertitamente di voler seguire il suo cuore e che, anche se Ciro era immaturo, non era certo per questo che non l'avrebbe scelto. Inoltre, molti famigliari e amici della tronista romana hanno messo like a foto e sondaggi relativi a Ciro Solimeno, lasciando presagire che il corteggiatore napoletano sarebbe stata la sua scelta.

Foto:© RED COMMUNICATIONS di Elisabetta Soldati

