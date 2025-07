Uomini e Donne, Martina De Ioannon e Ciro Solimeno presto genitori?

News VIP

Martina De Ioannon e Ciro Solimeno pronti ad annunciare di essere in attesa del loro primo figlio insieme? Le mosse social dell'ex tronista di Uomini e Donne creano il dubbio.

Continua a gonfie vele la love story tra Martina De Ioannon e Ciro Solimeno dopo la scelta a Uomini e Donne. Tra convivenza e vacanze spensierate insieme, nei fan della coppia si instilla il dubbio che l’ex tronista del dating show di Canale 5 sia in dolce attesa. Ecco perché.

Uomini e Donne, Martina De Ioannon incinta?

Dopo un percorso emozionate nello studio di Uomini e Donne, Martina De Ioannon ha scelto di uscire dal dating show di Maria De Filippi con Ciro Solimeno. Inizialmente in pochi avrebbero scommesso su questa coppia e invece Martina e Ciro sono sempre più complici e innamorati. Poco dopo aver iniziato a conoscersi meglio lontano dalle telecamere, la coppia ha capito di non poter vivere una relazione a distanza tra Roma e Napoli, e così hanno intrapreso una convivenza nella Capitale dove Martina lavora nel ristorante di famiglia. La convivenza è stata per loro un bellissimo salto nel vuoto ma anche la scelta migliore, dato che la relazione ha fatto un salto di qualità non indifferente.

Si mormora che Martina sia in lizza per essere contattata da Alfonso Signorini per la nuova versione del Grande Fratello Vip, ma con lei ci sarebbe anche Gianmarco Steri ovvero la sua non scelta che poi è a sua volta diventato tronista, uscendo dal programma di Canale 5 con Cristina Ferrara. Nulla di ancora confermato, ma non sarebbe la prima volta che Signorini attinge ai protagonisti dei programmi mariani in questi anni, e spesso scommette bene dato che sono poi protagonisti molto seguiti dal pubblico di Mediaset. Nel frattempo, i fan hanno notato qualcosa di strano da parte dell’ex tronista romana, che farebbe pensare che Martina è in dolce attesa. Ecco i dettagli.

Uomini e Donne, Martina e Ciro presto genitori?

La storia d’amore tra Martina De Ioannon e Ciro Solimeno procede a gonfie vele dopo Uomini e Donne, tanto che ora i loro fan sono convinti che la coppia stia in dolce attesa del loro primo figlio insieme. Ma perché si è diffuso questo pettegolezzo? Nelle ultime ore, su Instagram, Martina ha iniziato a condividere foto e video di persone che annunciando la gravidanza o di mamme in dolce attesa, un fatto curioso dato che questi video non sono di amiche o parenti ma semplicemente virali sui social.

Sarà dunque un indizio sulla gravidanza che sta portando avanti, al momento, in gran segreto. Certo si tratta di una relazione molto giovane così come loro sono molto giovani, ma non è un mistero che la coppia abbia questo desiderio per il futuro. Sicuramente, se fosse incinta, Martina lo comunicherà a tutti a breve magari a settembre nello studio di Verissimo, perché no.

