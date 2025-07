Uomini e Donne, Martina De Iannon e Ciro Solimeno: "La convivenza? Un salto nel buio bellissimo"

News VIP

La giovane coppia che si è formata nel dating show di Uomini e Donne, sta vivendo una vera e propria favola.

Martina De Iannon e Ciro Solimeno a distanza di qualche mese dalla scelta avvenuta a Uomini e Donne, si sono raccontati al settimanale dedicato al programma e la coppia è più unita e innamorata che mai.

Uomini e Donne, Martina e Ciro: "Stiamo cercando una casa più grande perché in futuro ci piacerebbe costruire una famiglia"

I due giovani oggi vivono una realtà ben diversa: la quotidianità condivisa, il frigorifero da riempire, le discussioni di lavoro... ma soprattutto l’amore, che li ha portati a fare un passo importante: la convivenza.

"All'inizio avevo paura che le cose cambiassero, ma sono mutate in meglio" ha raccontato Martina. "Ciro è interessato e attento a tutto ciò che faccio". E lui, con la stessa dolcezza, ribatte: "Lei mi fa sentire a casa, soprattutto nei momenti in cui mi mancano la mia famiglia e gli amici di sempre".

Non è stato tutto rose e fiori fin da subito. Passare dal contesto “televisivo” alla vita reale ha richiesto qualche assestamento. "Appena usciti dal programma è stato un po’ traumatico ritrovarsi sempre insieme, quando eravamo abituati a vederci per 40 minuti, due volte a settimana" ha ammesso Martina a cui ha fatto eco Ciro: "All’inizio è strano… nelle esterne è tutto perfetto, ma nella vita vera non c’è la redazione che ti conforta".

Eppure, con il tempo, hanno trovato il loro equilibrio. Lei scopre in lui una presenza attenta e coinvolta in ogni aspetto della sua vita. Lui, dietro la sicurezza apparente di Martina, trova empatia e dolcezza. "È anche molto attenta — ha affermato Ciro — e questa è una qualità che apprezzo tanto. Però la sua grande sicurezza a volte è un’arma a doppio taglio».

Ciro ha lasciato Napoli per amore, e se all’inizio era tutto entusiasmo, col tempo ha dovuto fare i conti con la nostalgia.

"All’inizio ero troppo preso da Martina. Poi ho iniziato a sentire la mancanza dei miei affetti. Ma lei riesce a farmi sentire a casa anche nei momenti più difficili"

Martina, invece, ha raccontato il bellissimo legame nato con Francesca Sorrentino, la sua compagna di trono.

"Non pensavo potesse diventare così importante. Invece oggi ci sentiamo più volte al giorno, è una delle mie migliori amiche".

Naturalmente, anche nella coppia volano piccoli battibecchi, spesso dovuti ai loro diversi background.

"Io vengo da una famiglia di imprenditori e gestisco un’attività con i miei genitori — ha spiegato Martina — mentre Ciro ha sempre lavorato come dipendente. I nostri punti di vista sul lavoro sono diversi, e questo ha generato qualche discussione"

Parlando di gesti romantici, entrambi ne hanno compiuti di tenerissimi:

"Ciro stava partendo per un esame a Napoli e io all’ultimo, senza dirgli nulla, ho fatto uno zaino e mi sono seduta in macchina con lui" ."Una volta, dopo poche ore che eravamo separati, le mancavo talmente tanto che è tornata a Roma solo per cenare con me", ha dichiarato l'ex corteggiatore.

Nonostante la giovane età della coppia, i due hanno le idee chiare: niente fretta, ma tanti passi da fare insieme. Dopo aver assistito alla scelta di Gianmarco, che ha portato un po’ di nostalgia per il loro percorso, Martina e Ciro parlano anche del futuro. "Stiamo cercando una casa più grande — confessa Martina — perché in futuro ci piacerebbe costruire una famiglia". Ciro ha aggiunto: "Vogliamo goderci ogni fase, ma costruire qualcosa di solido. Una casa più grande è il primo passo".

In attesa dei prossimi traguardi, l’estate sarà dedicata al lavoro, ma anche a qualche fuga romantica. Dopo i Caraibi, in programma ci sono Ibiza, Formentera, e magari qualche week-end italiano tra Capri e la Costiera.

