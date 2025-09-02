Uomini e Donne, Martina De Ioannon celebra l'anniversario del suo percorso da tronista

News VIP

Con una romantica foto e dedica a Ciro Solimeno sui social, Martina De Ioannon ha celebrato l'anniversario del suo percorso da tronista a Uomini e Donne.

In attesa di scoprire le avventure sentimentali dei nuovi protagonisti di Uomini e Donne, il dating show di Canale 5 che tornerà in onda a partire dal 22 settembre, Martina De Ioannon, tronista della precedente edizione, ha celebrato l'anniversario del suo percorso nel programma condotto da Maria De Filippi. Al termine dell'esperienza, infatti, Martina ha trovato l'amore con Ciro Solimeno, corteggiatore napoletano che le ha fatto battere il cuore e che l'ha totalmente conquistata.

Uomini e Donne, Martina De Ioannon ricorda l'anniversario del suo percorso da tronista: la romantica dedica a Ciro Solimeno

Martina De Ioannon è diventata nota al pubblico per aver partecipato a Temptation Island nell'estate del 2024 con l'allora fidanzato Raul Dumitras. I due si erano iscritti al docu-reality perché Martina era stanca dell'eccessiva gelosia del fidanzato e al termine dell'esperienza, i due avevano deciso di andare ognuno per la propria strada. Pochi mesi dopo la conclusione del programma, Martina De Ioannon è stata scelta come tronista dell'edizione 2024/2025 di Uomini e Donne. Il suo percorso è stato uno dei più apprezzati e amati dal pubblico, nonostante l'apparente e iniziale "freddezza" della tronista.

A corteggiare Martina sono arrivati diversi corteggiatori, ma a poche settimane dall'inizio del percorso da tronista, la romana aveva deciso di conoscere solo due di loro: Ciro Solimeno e Gianmarco Steri. Entrambi si sono fatti apprezzare dalle fan del dating show, tanto che si sono formati due schieramenti ben distinti - le ciruzzers e le coatters - che hanno reso il trono di Martina uno dei più seguiti degli ultimi anni. La scelta di Martina è poi ricaduta su Ciro Solimeno e i due da allora vivono un'intensa storia d'amore, in barba alle malelingue che non credevano nel loro amore.

In questi giorni, Martina ha festeggiato il suo primo anniversario da tronista e ha deciso di celebrarlo con una dedica sui social, con cui ha omaggiato anche la sua storia d'amore con Ciro Solimeno.

Uomini e Donne, un anno fa iniziava l'avventura sul trono di Martina De Ioannon

La storia d'amore tra Ciro Solimeno e Martina De Ioannon è nata negli studi di Uomini e Donne e a distanza di un anno dall'inizio del percorso da tronista, Martina ha deciso di celebrare l'esperienza che l'ha aiutata a trovare l'amore. Sebbene dagli studi Elios la tronista sia andata via a gennaio, il legame con Maria De Filippi e il programma non si è mai spezzato. Martina e Ciro sono tornati ospiti durante il trono di Gianmarco e hanno raccontato come procede la loro storia. Inoltre, hanno anche ammesso di seguire il percorso di Gianmarco Steri e in occasione della scelta dell'ex corteggiatore di Martina De Ioannon hanno postato una storia su Instagram per augurare il meglio alla nuova coppia.

In queste ore, Martina ha deciso di celebrare anche il suo anniversario da tronista, ricordando le prime registrazioni a Uomini e Donne: con un selfie di coppia insieme a Ciro Solimeno, l'ex tronista ha rievocato il momento in cui ha conosciuto i corteggiatori e come nessuno di loro l'avesse inizialmente colpita: "Eppure 1 anno fa non mi aveva colpito nessuno...".

Scopri le ultime news su Uomini e Donne