Uomini e Donne, Mario Cusitore tira in ballo Ida Platano: ''Quello che saremmo potuti diventare…''

News VIP

Mario Cusitore parla della relazione con Ida Platano poi ammette che vorrebbe tornare a Uomini e Donne, anche come tronista.

Grande protagonista di Uomini e Donne - e di diverse segnalazioni sempre più eclatanti - Mario Cusitore è tornato a parlare della sua esperienza nel dating show di Maria De Filippi e di Ida Platano. Ecco cosa ha detto.

Uomini e Donne, Mario ripensa ad Ida

Quando Maria De Filippi ha nominato Ida Platano nuova tronista di Uomini e Donne, il pubblico ha reagito in maniera molto contrastante. La dama bresciana, infatti, è stata protagonista per diversi anni del trono over, soprattutto con la sua love story con Riccardo Guarnieri che ha recentemente confermato di essere fidanzato, spegnendo il gossip sul suo possibile ritorno nel programma. Ida ha provato a cercare l’amore e si è invaghita di Mario Cusitore, ma il cavaliere non è stato completamente onesto con lei e così Platano ha lasciato il programma senza una vera scelta.

Nel corso dei mesi, come detto più volte da Mario, il partenopeo ha provato a recuperare il rapporto senza successo, per poi tornare a settembre a Uomini e Donne nel parterre del trono over. Anche questa volta, tra una breve frequentazione e l’altra, Mario è stato protagonista di diverse segnalazioni e alla fine ha lasciato. Intervistato da settimanale Mio, Cusitore è tornato a parlare di Ida e ha ammesso:

“Quello che saremmo potuti diventare, nessuna coppia avrebbe potuto eguagliarci”.

Dalle parole del cavaliere sembra quasi che l’idea di fare coppia fissa con Ida non gli sia mai del tutto sparita dalla mente, peccato che lei per lui è totalmente indisponibile. Platano si sta concentrando sul lavoro, mettendo in pausa per il momento la vita privata, e ha capito cosa vuole o meno da una relazione, dunque difficilmente tornerà sui propri passi per dare una seconda occasione a Mario.

Uomini e Donne, Mario punta al trono

Archiviata la possibilità di fare coppia fissa con Ida Platano, che di certo non è intenzionata a perdonarlo dopo il finale amaro del suo trono a Uomini e Donne, Mario Cusitore non ha nascosto che gli piacerebbe molto tornare ad essere un volto fisso del dating show di Maria De Filippi. Il cavaliere non è stato più richiamato, forse perché dopo tutte quelle segnalazioni la redazione ha capito di non potersi fidare, ma anche perché se inizialmente era un personaggio che tirava molto l’interesse del pubblico, tutto l’entusiasmo dei telespettatori è calato nel corso delle settimane. Nonostante questo, Cusitore non nega che tornerebbe subito nel dating show di Canale 5.

"Vengo anche di corsa, mi rimetterei in gioco anche come addetto alle pulizie o come tronista”.

Questa l’ironica frase di Mario. Insomma, il cavaliere partenopeo vorrebbe addirittura fare il tronista, ma a noi sembra molto improbabile che Maria gli conceda questa occasione, dal momento che più volte ha dimostrato poca serietà. Voi cosa ne pensate? Vorreste vedere Mario sul trono a settembre?

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.