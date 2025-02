Uomini e Donne, Mario Cusitore ha frequentato una nota ex tentatrice durante il programma? L'indiscrezione!

News VIP

L'ex cavaliere di Uomini e Donne, Mario Cusitore, avrebbe frequentato anche una nota ex tentatrice di Temptation Island durante la permanenza nel parterre del dating show. Ecco cosa sappiamo!

Mario Cusitore è stato tra i protagonisti più criticati delle ultime edizioni di Uomini e Donne: entrato nel dating show di Canale 5 come corteggiatore di Ida Platano, è stato smascherato nelle ultime puntate della precedente stagione del programma tv per aver frequentato di nascosto una donna (il famoso b&b gate). Tornato nel parterre dei cavalieri, Mario è stato oggetto di numerose segnalazioni e l'ultima di queste, che ha portato alla sua cacciata dalla trasmissione, riguardava un bacio avvenuto con l'ex tronista Nicole Santinelli. In aggiunta, stando a una recente segnalazione, sembra che Mario abbia frequentato anche un'ex tentatrice di Temptation Island durante il programma.

Uomini e Donne, nuova segnalazione su Mario: ha frequentato un'ex tentatrice mentre era nel programma

A pochi giorni dalla messa in onda della puntata della puntata in cui Nicole Santinelli ha smascherato Mario Cusitore e il cavaliere è fuggito dal dating show con la coda tra le gambe, arriva sull'ex cavaliere una nuova segnalazione. Mario avrebbe frequentato anche un'ex tentatrice di Temptation Island durante la sua permanenza nel dating show.

La segnalazione è stata riportata da Deianira Marzano nelle sue stories di Instagram. Secondo l'esperta di gossip, infatti, sembrerebbe che Mario Cusitore abbia avuto un flirt (anche se l'indiscrezione parla di storia d'amore) con un'ex tentatrice, di cui non viene svelato il nome, ma solo l'iniziale: M. Su Instagram, Marzano scrive: "Si vocifera che Mario Cusitore abbia avuto una storia d'amore, risalente a circa due settimane fa, con un'ex tentatrice delle ultime edizioni di Temptation Island".

Dato che, nella sua versione dei fatti sulla famosa serata in cui ha conosciuto Nicole Santinelli, Mario Cusitore ha nominato anche Maika Randazzo, noto ex volto dell'ultima edizione di Temptation Island che avrebbe avuto un flirt con Lino Giuliano, i fan hanno immediatamente pensato che si trattasse di lei. L'ex cavaliere, in studio, infatti, ha raccontato: "A questa cena di due settimane fa c'erano alcuni ragazzi del GF, ho conosciuto anche Maika di Temptation, per esempio". Sarà davvero lei?

Uomini e Donne, Mario Cusitore smascherato da Nicole Santinelli, la fuga con la coda tra le gambe

Mario Cusitore aveva inizialmente negato di aver baciato Nicole Santinelli: la segnalazione era stata riferita a Gianni Sperti, che non ha perso occasione di criticare l'atteggiamento del cavaliere. Mario, infatti, negli ultimi mesi si è mostrato spesso in compagnia di ex protagonisti di Uomini e Donne che sono stati cacciati dal programma per averne violato il regolamento, come Alessio Pecorelli o Michele Longobardi.

Il cavaliere in studio si è difeso dalle accuse di Gianni e ha poi negato il bacio con Nicole, la quale è stata però contattata dalla redazione e nel corso di una chiamata avvenuta durante la registrazione ha invece smascherato Mario Cusitore, confermando che il bacio tra loro c'era stato, ma che a parte questo non c'era stato altro tra loro. Di fronte alla verità, Mario aveva ancora tentato di giustificarsi, cercando di infangare Nicole, al punto che Maria de Filippi aveva cercato di ricontattare l'ex tronista, poiché il cavaliere continuava a parlare di lei, senza darle la possibilità di replicare alle sue accuse.

Alla fine, messo con le spalle al muro, a Cusitore non era rimasto altro che lasciare lo studio con la coda tra le gambe, concludendo così un percorso che non aveva mai mancato di scatenare polemiche sui social.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne