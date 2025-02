Uomini e Donne, l'opinione della puntata: Nicole Santinelli smaschera Mario: lui va via con la coda tra le gambe

News VIP

Uomini e Donne è andato in onda oggi, martedì 25 febbraio 2025, su Canale 5. La segnalazione su Mario Cusitore si rivela vera, grazie a una telefonata di Nicole Santinelli, e a lui non resta che lasciare il programma con la coda tra le gambe. Ecco la nostra opinione della puntata.

La nuova puntata di Uomini e Donne, in onda oggi, martedì 25 febbraio 2025, su Canale 5 ci regala l'esterna di Raimondo e Anna, ma anche l'intervento di Tanina, con cui il cavaliere aveva avuto una precedente frequentazione, che vuole togliersi qualche sassolino dalle scarpe. Mario Cusitore lascia finalmente (e si spera per sempre) il programma, dopo che una telefonata di Nicole Santinelli lo smaschera! Abbiamo anche un primo sguardo a Ruggiero D'Andrea, il cavaliere che conquisterà Barbara De Santi, ma che per ora ha fatto scappare solo due dame.

Uomini e Donne, Mario Cusitore lascia (si spera per sempre) il programma, dopo una telefonata di Nicole Santinelli

Nella situazione tra Mario e Margherita, che continua a difendere il cavaliere nonostante sia chiaro che l'ex corteggiatore di Ida Platano sia una persona per nulla interessata a costruire qualcosa nel datign show, si è insinuata Nicole Santinelli. L'ex tronista e il cavaliere si sono conosciuti in una discoteca e tra loro ci sarebbe stato anche un bacio, negato dal cavaliere. In attesa di scoprire la verità e riuscire a raggiungere in chiamata Nicole Santinelli, Maria De Filippi chiama al centro studio Raimondo e Anna: i due sono stati a passeggiare per le strade di Roma e hanno mangiato una pizza insieme. E sembra che a suon di aforismi e ottimismo tra loro vada tutto a gonfie vele. Raimondo aveva chiuso da poco una conoscenza con Tanina e la dama sembra non aver digerito per niente il suo comportamento, tanto che Maria De Filippi la interpella e la dama si toglie qualche sassolino dalla scarpa e non manca di lanciare frecciatine al cavaliere.

La redazione raggiunge Nicole Santinelli a telefono e nel corso della puntata la tronista interviene e conferma che tra lei e Mario Cusitore c'è stato un bacio. La conversazione dura poco, ma la tronista conferma che le segnalazioni sul cavaliere sono vere. Anche di fronte alla verità, però, il cavaliere prova a giustificarsi, raccontando che Nicole gli aveva chiesto di non dire del loro bacio e di aver scherzato che avrebbe voluto che anche Mario fosse sceso per lei all'epoca del trono. Maria De Filippi è esasperata e chiede al cavaliere se deve richiamare Nicole perché non può continuare a parlare di lei senza che sia presente. Mario si arrampica sugli specchi ancora per un po', in maniera davvero imbarazzante, ma alla fine comprende che è meglio andar via e chiede di lasciare il programma.

La parabola di Mario Cusitore a Uomini e Donne sembra essere finalmente terminata e si spera che l'ex cavaliere non metta più piede nel dating show. Alla gogna ci finisce anche Margherita, che dopo aver cercato il cavaliere - nonostante l'avesse trattata male - lo accusa di aver avuto un comportamento incoerente e imbarazzante. Per la dama arriva però un'ulteriore batosta: Valentina prende la parola e le rivela che Mario aveva detto che la loro frequentazione non era mai stata nulla di importante e che non aveva mai provato nulla per lei. Margherita scoppia a piangere, anche se è stata lei a ributtarsi tra le braccia del cavaliere. Chi è causa del suo mal, pianga sé stesso...

Uomini e Donne, ecco un primo sguardo a Ruggiero, futuro conquistatore del cuore di Barbara, ma per ora capace di mettere in fuga le dame del parterre

In una seconda chiamata, Nicole aggiunge altri particolari sulla loro conoscenza. Sembra che Mario abbia cercato di iniziare qualcosa di più, ma la tronista ha rifiutato. Inoltre, dalle sue parole emerge che il cavaliere era ben consapevole di star violando il regolamento della trasmissione, ma che la situazione non lo turbasse più di tanto.

Al centro studio si siedono Cristina, Francesco e Ruggiero (sì, proprio quello che rapirà il cuore di Barbara De Santi e con cui la dama uscirà dal programma). Il cavaliere però sembra avere un carattere particolare, perché sia Cristina sia Francesca hanno da ridire su di lui. La prima dopo aver raccontato la loro disastrosa conoscenza si ritira dalla frequentazione con il cavaliere. Ma anche Francesca sembra trovare difficoltoso relazionarsi con Ruggiero, accusandolo di essere stato molto invadente con lei e di aver più volte provato ad avere un contatto fisico nonostante la dama fosse restia. Alla fine del suo discorso la dama ammette di voler troncare.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne