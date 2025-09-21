Uomini e Donne, Mario Adinolfi opinionista? Parla Cristina Plevani, che chiarisce la sua posizione su Tina Cipollari

News VIP

Il giornalista ed ex naufrago Mario Adinolfi si candida come opinionista a Uomini e Donne: Cristina Plevani lo difende dalle critiche e lancia una frecciatina a Tina Cipollari.

A pochi giorni dal debutto della nuova stagione di Uomini e Donne, Tina Cipollari è finita nel mirino di Cristina Plevani. Il motivo? Alla vincitrice dell'ultima edizione de L'Isola dei Famosi non è piaciuto il comportamento assunto dalla storica opinionista nei confronti di Mario Adinolfi, che si era candidato per entrare nel cast del dating show.

Le parole di Cristina Plevani su Mario Adinolfi e Tina Cipollari

L'attesa è finalmente finita. Domani, lunedì 22 settembre 2025, alle 14.45 circa su Canale 5 andrà in onda la prima puntata della nuova stagione di Uomini e Donne. Il pubblico conoscerà finalmente i protagonisti del parterre over e del trono classico e ritroverà in studio gli opinionisti Gianni Sperti, Tinì Cansino e Tina Cipollari.

A proposito degli opinionisti, il giornalista Mario Adinolfi si era candidato per ricoprire questo ruolo al fianco di Gianni Sperti in una recente intervista rilasciata a Lorenzo Pugnaloni: "Il mio sogno professionale è fare Tinì Cansino. Vorrei essere la seconda voce maschile di Uomini e Donne dietro Gianni Sperti. Come Tinì Cansino lo è per Tina". Rivelazione che ha provocato la reazione immediata della Cipollari che, senza mezzi termini, è intervenuta sottolineando: "No grazie, siamo al completo".

Leggi anche Nadia Di Diodato commenta la rottura tra Gianmarco e Cristina

Il comportamento di Tina, però, sembra non essere per niente piaciuto a Cristina Plevani. In un'intervista rilasciata a Fanpage, infatti, il volto della nuova edizione del Grande Fratello condotta da Simona Ventura ha colto l'occasione per difendere Adinolfi dalle critiche e chiarire una volta per tutte la sua posizione nei confronti della storica opinionista del dating show di Maria De Filippi.

Le parole di Cristina Plevani su Tina Cipollari

A 25 anni dalla sua prima esperienza televisiva, Cristina Plevani si prepara a tornare nel programma che l’ha resa famosa, questa volta però con un ruolo diverso: sarà una delle opinioniste della nuova edizione del Grande Fratello, la prima guidata da Simona Ventura. Nell'attesa di rivederla all'opera, l'ex gieffina ha rilasciato un'intervista a Fanpage in cui ha parlato anche di Mario Adinolfi, che si era candidato per ricoprire il ruolo di opinionista a Uomini e Donne. Scendendo nel dettaglio, Cristina ci ha tenuto a chiarire la sua posizione nei confronti di Tina Cipollari:

Se Mario dovesse essere preso in considerazione per il programma, non toglierebbe assolutamente nulla a nessuno. Ho solo risposto a una domanda, non era un attacco a Tina. L'ho conosciuta tantissimi anni fa, non mi piacciono alcune sue esternazioni, quando magari attacca sul personale qualcuno del parterre.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.