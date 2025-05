Uomini e Donne, i primi commenti di Margherita e Dennis dopo aver lasciato insieme il programma

News VIP

Margherita Aiello e Dennis lasciano insieme Uomini e Donne. Ecco i loro primi commenti a caldo dopo la scelta emozionante.

Nel corso dell’ultima puntata di Uomini e Donne andata in onda su Canale 5, Margherita Aiello e Dennis hanno lasciato insieme il programma. La coppia ha emozionato tutti e ha raccontato le prime sensazioni a caldo ai microfoni di Witty, ecco cosa hanno svelato i due protagonisti del trono over del dating show di Maria De Filippi.

Uomini e Donne, Margherita e Dennis sono una coppia ufficiale

Margherita Aiello ha conquistato l’attenzione del pubblico di Uomini e Donne con le sue conoscenze nello studio del dating show di Maria De Filippi. La dama, infatti, si è mostrata sin da subito desiderosa di trovare al più presto l’amore, ma purtroppo ha scelto sempre cavalieri che non le hanno dato quello che cercava. Margherita, infatti, è rimasta scottata con Mario Custiore, che ha frequentato in contemporanea lei e Morena Farfante per poi chiudere con entrambe. Poi la dama ci ha riprovato con Giovanni Siciliano ma, anche questa volta, il cavaliere si è tirato indietro. Infine, Margherita si è impegnata con Pierpaolo con il quale è uscita per oltre un mese, frequentando anche casa sua, fino a quando il cavaliere ha trovato il coraggio di dire in studio di non aver provato nulla per lei a livello di sentimento.

Nonostante tutte queste batoste, Margherita non si è mai arresa e infine per lei è arrivato l’amore con Dennis. La loro conoscenza è iniziata subito nel modo giusto, con tanti appuntamenti e telefonate, e così il cavaliere ha preso una decisione a ridosso della fine della stagione televisiva di Uomini e Donne. La scelta di Margherita e Dennis ha emozionato tutti, molte dame del trono over si sono commosse ascoltando le parole del cavaliere per la dama e poi vedendo la coppia ballare abbracciata al centro dello studio.

Uomini e Donne, i primi commenti di Margherita e Dennis

Margherita Aiello e Dennis sono molto innamorati e tutti si sono commossi vedendoli lasciare insieme lo studio di Uomini e Donne, come nuova coppia ufficiale del trono over. Grazie alle prime indiscrezioni sulla coppia sappiamo che la conoscenza procede a gonfie vele e, se non bastasse, Margherita ieri ha commentato sulla pagina Instagram ufficiale del dating show di Maria De Filippi, facendo capire che con Dennis va tutto molto bene. Witty ha intervistato la coppia dopo la scelta e Margherita ha spiegato, ancora tremante ed emozionata:

“Non me lo aspettavo, mi ha colto di sorpresa! Avevo chiesto anche io alla redazione di voler scegliere, lui mi ha anticipata. Eravamo già pronti, quando c’è complicità si hanno delle prospettive comuni che ti portano a fare una scelta. Non aveva senso rimane qui, perché io vorrei viverlo fuori”.

Anche Dennis ha ammesso che erano già settimane che avrebbe voluto lasciare Uomini e Donne insieme a Margherita, avendo compreso subito che tra loro c’era un feeling speciale. Per la coppia tantissimi complimenti da parte del pubblico, dal momento che tutti hanno notato una grande trasparenza e sincerità.

