Uomini e Donne, Anticipazioni: Gloria Nicoletti torna in studio a settembre 2025?

Potrebbe esserci anche Gloria Nicoletti nel parterre femminile del trono over di Uomini e Donne a settembre 2025. Ecco perché.

La stagione televisiva di Uomini e Donne si è appena conclusa ma il pubblico del dating show di Maria De Filippi è già curioso di scoprire cosa ci riserverà il programma a settembre 2025. Stando alle prime Anticipazioni, potrebbe esserci anche Gloria Nicoletti nel parterre femminile del trono over, ecco perché.

Uomini e Donne Anticipazioni settembre 2025

Quando Uomini e Donne ci saluta per la lunga pausa estiva possiamo far finta di nulla, ma ci manca. Tra polemiche, momenti trash, momenti davvero romantici ed emozionanti, poi le discussioni e le liti in studio, le esterne hot di Gemma Galgani, e schiaffi e scarpe che ormai volano tra i protagonisti del trono over come nulla fosse, il dating show di Maria De Filippi è in grado di tenere milioni di spettatori con gli occhi incollati allo schermo. Dunque, sebbene Uomini e Donne sia appena finito, i fan del programma non vedo l’ora di scoprire già le prime anticipazioni della nuova stagione, in onda a settembre 2025 al consueto orario.

Mentre si mormora che Alessio Pilli Stella potrebbe essere il nuovo tronista, alcuni dei protagonisti del trono over sono stati già confermati. Ci sarà Gemma, che dopo oltre dieci anni in studio non ha ancora trovato il vero amore della sua vita, poi anche Arcangelo visto il modo in cui ha catalizzato l’attenzione con i suoi ripensamenti continui, ma anche Sabrina Zago che è stata un po’ la dama più sfortunata di questa stagione, essendosi presa due clamorose cotte ed essendo sempre stata scaricata per un’altra donna. Nel parterre femminile del trono over di Uomini e Donne, tuttavia, potrebbe esserci anche Gloria Nicoletti, amatissima dama romana. Ecco perché.

Uomini e Donne, Gloria torna a settembre?

Amatissima dama del trono over di Uomini e Donne, Gloria Nicoletti ha conosciuto Guido Ricci il quale ha espresso immediatamente per lei forti sentimenti. Dopo aver chiuso in fretta e furia la frequentazione con Sabrina Zago, che l’ha presa tutt’altro che sportivamente, Guido si è dedicato alla conquista della dama romana che, inizialmente, ha fatto fatica a credere alle sue buone intenzione fino a quando ha capito di trovarsi molto bene con il cavaliere e si è lasciata andare.

Guido alla fine ha accettato di lasciare insieme lo studio di Uomini e Donne, dopo aver ammesso di nutrire improvvisi dubbi dettati da un’immotivata gelosia e tutti hanno pensato che fosse semplicemente un modo per evitare una relazione seria con Gloria. Dopo l’addio allo studio, Gloria ha svelato la verità sul rapporto Guido e ha confidato che è tutto in stand-by e che forse non si risolverà nulla dato che sembra che il cavaliere sia poco interessato alla questione. Per questo i fan del dating show di Maria De Filippi sperano che Nicoletti tornerà ancora una volta in studio a settembre, pronta a cercare un uomo che le faccia battere in cuore.

