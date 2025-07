Uomini e Donne, Marcello e Giada confessano: "Periodo di alti e bassi, non è facile, ma..."

News VIP

Marcello e Giada, coppia del trono over di Uomini e Donne, ha raccontato al magazine ufficiale del dating show il difficile momento che stanno vivendo: ecco cosa hanno rivelato.

Giada Rizzi e Marcello Messina si sono conosciuti e innamorati all'interno degli studi di Uomini e Donne: il cavaliere, dopo diverse delusioni d'amore, ha trovato finalmente la felicità accanto alla dama e insieme hanno deciso di vivere all'esterno del programma di Canale 5 la loro storia. Tuttavia, al magazine ufficiale della trasmissione, hanno raccontato di star vivendo un periodo di alti e bassi.

Uomini e Donne, "Periodo di alti e bassi": parlano Marcello e Giada

Sebbene, di recente, Marcello sia intervenuto a smentire la rottura con Giada, è altrettanto vero che l'ex cavaliere e l'ex dama del dating show condotto da Maria De Filippi abbiano rivelato alla rivista ufficiale del programma di star vivendo un periodo complesso. Marcello ha ammesso che "non è un periodo facile", mentre Giada ha parlato di un "incastro non sempre perfetto". La dama ha proseguito e approfondito il discorso rivelando che la causa dei loro problemi risiede nella quotidianità: lei è mamma di due bambini, mentre il cavaliere si occupa della sua cagnolina Luna e non è sempre facile mettere insieme realtà così diverse. "Forse avrei bisogno di qualche abbraccio in più quando ho una giornata 'no', ma lui si chiude" ha confessato l'ex dama.

Il cavaliere ha poi preso la parola rivelando quanto sia cambiata la sua vita da quando lui e Giada hanno iniziato a frequentarsi. L'ex cavaliere ha anche deciso di trasferirsi e raggiungere la città in cui viveva la dama, per poterle stare vicino: "Sto continuando a lavorare nel settore immobiliare, ho fatto qualche amicizia con persone che sposano il mio modo di pensare, ma non sono tante. Il posto è bello, mi sto abituando alla dimensione del piccolo paese rispetto alla città. E poi c'è il mare vicino".

Giada ha poi aggiunto che se all'inizio era tutto rose e fiori, poiché entrambi erano nelle prime fasi dell'innamoramento, ora la situazione è cambiata e le loro divergenze caratteriali stanno emergendo sempre di più e ha raccontato di un episodio in particolare: "L'altro giorno abbiamo litigato e sapendo che i girasoli sono i suoi fiori preferiti, gliene ho preso uno per fare pace. Ma il gesto non è stato apprezzato..." dichiara la dama. Immediata è arrivata la risposta dell'ex cavaliere, che ha dichiarato di non amare sorprese dopo un litigio. Ma, nonostante queste divergenze, sembra che tra loro, in realtà, ci siano piani molto concreti per il futuro...

Uomini e Donne, Marcello e Giada sono in crisi? Ecco cosa hanno rivelato

Nonostante stiano attraversando un periodo di alti e bassi e le divergenze caratteriali si facciano sentire, Marcello e Giada hanno importanti piani per il futuro. Alla rivista di Uomini e Donne, la coppia ha rivelato di essere in procinto di firmare l'atto di acquisto della loro prima casa insieme: "Io sono arrivato qui il 25 dicembre scorso, sono rientrato a Torino a maggio per vendere e ultimare il trasloco" ha svelato il cavaliere, che convive nella casa della dama.

Oltre alla convivenza, sembra che un altro sogno nel cassetto che potrebbe realizzarsi è il matrimonio: Marcello ha dichiarato, infatti, di essere pronto a sposare Giada e che "se non sarà con lei allora non sarà con nessun'altra". Giada ha ammesso che le nozze sono un sogno che spera di realizzare, ma che è anche una donna più consapevole di ciò che vuole per sé e che, se le cose non dovessero funzionare, si aprirà ad altre conoscenze.

Nell'immediato futuro, inoltre, per la coppia è previsto anche un viaggio, regalato dalla dama al cavaliere in occasione del suo compleanno: "Ho regalato a Marcello un viaggio, partiremo a settembre".

