Uomini e Donne, Manuel Maura e Francesca Sorrentino di nuovo insieme? Non sfugge uno scambio di messaggi!

Dopo la fine del suo trono a Uomini e Donne, Francesca Sorrentino potrebbe aver riallacciato i rapporti con Manuel Maura? Uno scambio di messaggi sui social non passa inosservato.

Il percorso di Francesca Sorrentino a Uomini e Donne si è concluso con una "scelta" anomala, festeggiata senza petali, né dichiarazioni speciali. Questo perché l'intenzione della tronista sarebbe stata quella di chiudere la sua parabola nel dating show di Canale 5 da sola, dopo aver scoperto delle bugie di Gianmarco Meo. Tuttavia, Francesca aveva deciso di provare a conoscere fuori dalla trasmissione Gianluca Costantino, altro corteggiatore con cui aveva instaurato un legame. Purtroppo, al di fuori del dating show, la loro frequentazione era durata una manciata di giorni. Ma, sembra che l'ex tronista possa aver già voltato pagina, con un ritorno al passato: stando ad alcuni messaggi sui social, infatti, sembra proprio che Francesca Sorrentino e Manuel Maura abbiano ripreso a frequentarsi.

Uomini e Donne, Francesca e Manuel si stanno frequentando ancora? Uno scambio di messaggi non passa inosservato

A insospettire i fan di Francesca Sorrentino sono stati alcuni video postati dall'ex tronista di Uomini e Donne sul suo profilo TikTok: in uno, Francesca ha aggiunto come didascalia la frase "immagina di ferire l'unica persna che farebbe di tutto per te". Curiosamente, anche Manuel Maura ha seguito lo stesso trend su TikTok, pubblicando un video simile con la medesima didascalia.

Questo breve scambio di messaggi ha insospettito i fan della coppia, che hanno ipotizzato che tra loro possa esserci un ritorno di fiamma. Anche quando si erano diffusi rumors sulla fine della frequentazione tra Francesca e Gianluca, molti fan avevano notato che Manuel Maura sembrava aver lanciato una frecciatina all'ex fidanzata, postando degli scatti con in sottofondo Balorda nostalgia di Olly.

Un ulteriore indizio sarebbe contenuto in un video di TikTok nel quale Francesca è alla guida dell'auto, con in sottfondo una parte del brano di Fedez, Battito, che riporta "mica gli vai sotto la prima volta che vi vedete". Al video, Francesca ha aggiunto la frase: "vorrei guarire, ma non credo", confermando che l'ex tronista potrebbe non aver ancora superato la rottura con Manuel Maura.

Uomini e Donne, la verità sulla fine della frequentazione tra Francesca e Gianluca

A distanza di qualche settimana dalla sua scelta, che aveva gettato il trono nel caos, Francesca ha voluto raccontare la sua verita sulla fine della storia con Gianluca Costantino. L'ex tronista ha rivelato di voler raccontare cosa l'aveva spinta a scegliere Gianluca e perché aveva deciso di chiudere la loro conoscenza fuori dal programma, anche a causa delle critiche ricevute online.

"La mia scelta non è stata dettata da un coinvolgimento sentimentale. Non è stata una decisione presa con il cuore, e credo che fosse evidente. Alla fine, tra i due ragazzi arrivati alla fase finale, uno mi piaceva più dell’altro, ma chi ha seguito il mio percorso sa bene che la mia scelta non è stata dettata da un sentimento profondo" ha svelato l'ex tronista.

Su Gianluca, invece, Francesca ha voluto specificare che erano rimasti in buoni rapporti e che la scelta di chiudere la loro storia era dipesa dalla mancanza di chimica tra di loro: "Abbiamo trascorso del tempo insieme, ma semplicemente non ci siamo trovati. Non è scattato nulla tra noi, e lo stesso vale per lui. A quel punto, abbiamo ritenuto opportuno interrompere la frequentazione. Nessuno ha preso in giro nessuno, e sfido chiunque a fidanzarsi dopo aver visto una persona solo quattro volte.[...] Non è scattata quella scintilla, ma tra noi i rapporti sono rimasti sereni. Gli voglio bene e lui lo sa. Ho letto tante speculazioni sui social, ma la verità è questa".

