Uomini e Donne, Francesca Sorrentino e la sua verità sulla fine con Gianluca Costantino

"Non è scattata ma siamo in rapporti serenissimi", le parole di Francesca Sorrentino su Gianluca, dopo la scelta a Uomini e Donne.

Alla fine del suo percorso a Uomini e Donne, Francesca Sorrentino ha lasciato il dating show di Maria De Filippi insieme a Gianluca Costantino.

Uomini e Donne, Francesca Sorrentino: "Con Gianluca non è scattata quella scintilla"

Una scelta che non ha convinto gli appassionati del programma, in quanto è stata sorprendete e per il percorso avuto con il corteggiatore, poco emozionante. Francesca non sembrava emotivamente coinvolta con Gianluca e infatti la relazione è giunta al termine dopo pochi giorni. Ancor prima che la puntata della scelta venisse trasmessa, diverse indiscrezioni sui social insinuavano che Francesca avesse tentato un riavvicinamento con il suo storico ex, Manuel Maura. Quest’ultimo aveva condiviso con lei l’esperienza a Temptation Island, dove la loro relazione era giunta al termine durante il falò di confronto, salvo poi ricucire il rapporto alcuni mesi dopo.

Nelle ultime ore, la ragazza ha deciso di raccontare apertamente la sua versione su quanto accaduto con il suo ex corteggiatore lontano dalle telecamere di Canale 5. Di fronte alle critiche, la Sorrentino ha deciso di chiarire la situazione, raccontando cosa sia realmente successo:

“Ciao a tutti. Ieri avevo anticipato che avrei spiegato come sono andate le cose dopo la fine del programma, perché sto leggendo di tutto. Vedo persone che danno per certe dinamiche che in realtà non esistono, quindi mi sembra giusto fare chiarezza, soprattutto per rispetto verso chi mi ha seguita per cinque mesi. Non pensavo fosse necessario, ma a quanto pare lo è. La mia scelta non è stata dettata da un coinvolgimento sentimentale. Non è stata una decisione presa con il cuore, e credo che fosse evidente. Alla fine, tra i due ragazzi arrivati alla fase finale, uno mi piaceva più dell’altro, ma chi ha seguito il mio percorso sa bene che la mia scelta non è stata dettata da un sentimento profondo.”

Francesca ha poi aggiunto dettagli sul rapporto con Gianluca:

“L’ho incontrato solo quattro, forse cinque volte. Non c’era mai stato nemmeno un bacio tra noi prima del giorno della scelta. Ho deciso di uscire dal programma con lui con l’intenzione di conoscerlo meglio nella vita reale, senza pressioni. Non ci sono stati petali e, una volta fuori, gli ho proposto di vivere questa conoscenza in modo naturale, senza forzature o l’obbligo di apparire subito come una coppia. Abbiamo trascorso del tempo insieme, ma semplicemente non ci siamo trovati. Non è scattato nulla tra noi, e lo stesso vale per lui. A quel punto, abbiamo ritenuto opportuno interrompere la frequentazione. Nessuno ha preso in giro nessuno, e sfido chiunque a fidanzarsi dopo aver visto una persona solo quattro volte.”

Successivamente, ha ribadito il suo punto di vista:

“Credo che certe cose debbano nascere spontaneamente, e se non accade, non c’è molto da fare. Non è scattata quella scintilla, ma tra noi i rapporti sono rimasti sereni. Gli voglio bene e lui lo sa. Ho letto tante speculazioni sui social, ma la verità è questa. Ovviamente mi sarebbe piaciuto innamorarmi, vivere una scelta romantica tra i petali, provare emozioni forti. Non è successo, e io credo molto nel destino: evidentemente non era il momento giusto per me.”

Concludendo il suo discorso, Francesca ha lasciato spazio alla possibilità di un amore futuro:

“Aspetterò il momento giusto e, se dovesse arrivare, lo accoglierò a braccia aperte. Per ora sto bene anche da sola. Certo, mi piacerebbe trovare qualcuno, ma più lo si cerca e meno lo si trova. Non posso forzare qualcosa che non sento solo per paura della solitudine o per compiacere chi pensa che avrei dovuto fingere un rapporto per qualche copertina. Questa è la mia verità. Se qualcuno vuole raccontare un’altra versione dei fatti, sono qui.”

Nel frattempo, Gianluca Costantino ha annunciato ai suoi follower di voler raccontare la sua versione dei fatti:

“Ho appena letto alcune stories che, seppur indirettamente, mi riguardano. Come promesso, vi racconterò presto come sono andate le cose dopo la fine del programma.”

