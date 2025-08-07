Uomini e Donne, Ludovica Valli nel mirino degli haters: "I bambini non sono giocattoli"

News VIP

L'ex tronista di Uomini e Donne Ludovica Valli è finita nuovamente nel mirino degli haters, a causa di come sta educando i suoi figli. Ecco cosa è successo!

L'ex tronista di Uomini e Donne, l'influencer Ludovica Valli, è finita di nuovo al centro delle polemiche a causa di alcuni commenti negativi degli haters: la sorella di Beatrice Valli è stata, infatti, accusata di sfruttare l'immagine dei suoi figli e trattarli "come se fossero giocattoli". Un'accusa mossa di recente anche a Belen Rodriguez o, in passato, a Chiara Nasti. Vediamo insieme cosa è successo.

Uomini e Donne, Ludovica Valli di nuovo nel mirino degli haters

Finita nuovamente nel mirino degli haters, dopo le polemiche sul suo aspetto fisico, Ludovica Valli è stata duramente criticata per la sua educazione nei confronti dei tre figli, nati dalla relazione con Gianmaria Di Gregorio. Dopo Anastasia e Otto Edoardo, a settembre 2024 è nata la piccola Lola. Insieme ai tre figli, l'influencer è solita girare il mondo per lavoro e racconta sui social la sua vita quotidiana, mostrando come si rapporta con tre bambini piccoli e come lei e il compagno gestiscono la loro famiglia e i rispettivi lavori.

Di recente, l'ex tronista di Uomini e Donne ha postato sui social un video nel quale faceva skincare, tenendo nel marsupio la piccola Lola, di quasi un anno e questo ha scatenato i commenti più disparati degli haters: "Non vedi che ha quasi un anno, perché tenerla in quel coso?" ha scritto qualcuno sui social. Le critiche dei soliti leoni da tastiera hanno provocato una piccata risposta di Ludovica Valli, che non si è trattenuta da una replica piuttosto dura:

"Ma davvero c’è gente che pensa che io mi diverta a tenere 10 kg di bimba a ogni riposino attaccata? Assecondo le sue esigenze ed ascolto le sue necessità di quel momento. Senza forzare nulla! Mai!"

Uomini e Donne, gli haters accusano Ludovica Valli di "trattare i figli come giocattoli"

Replicando alle accuse degli haters sui social, Ludovica Valli ha commentato stizzita che non è solita tenere sempre con sé la piccola Lola, ma che cerca di assecondare le sue necessità e che ha già provato a lasciare la piccola nel passeggino, ma dopo poco Lola si agita e questo le impedisce di poter svolgere anche le più piccole commissioni: "Potrei metterla sul passeggino o sul letto, dopo poco si sveglierebbe nervosa e per addormentarla di nuovo, per entrambe, sarebbe ancora più difficile. E giù appoggiata non potrei neanche più rimetterla".

Da qui, la decisione di usare un marsupio per tenere la piccola accanto a sé, così da lasciarla riposare e al contempo svolgere alcune mansioni. Inoltre, ha aggiunto, il riposino e il sonno sono fondamentali per i bambini e anche se i suoi sono ancora piccoli, un ritmo sonno-veglia costante ed equilibrato permette ai bambini di essere più sereni e riposati ed evitare situazioni di stress ulteriore per loro e per lei e Gianmaria Di Gregorio. Nel suo sfogo, l'ex influencer ha specificato che essere genitori non è un compito facile e che alla base di questo lavoro ci sono "responsabilità, sacrificio e amore".

Inoltre, ha poi concluso, non è giusto essere sempre vittime di giudizi da parte di altre persone che non hanno idea di come lei viva la sua vita da madre e da influencer: "Sono anche dell’idea che ognuno di noi è giusto faccia ciò che vuole fare! Allo stesso tempo, non condivido sicuramente chi, pur potendo scegliere (perché non tutti hanno la possibilità di farlo) preferisce le proprie necessità SEMPRE a quelle dei suoi bimbi! Perché? Perché a quel punto allora non credo sia corretto nemmeno farli. I bambini non sono giocattoli. Non sono una gara, non sono un trofeo. Mi dispiace, io la penso così".

