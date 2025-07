Uomini e Donne, Ludovica Valli si sfoga sui social dopo l'ennesima critica: "Mi hanno devastata"

News VIP

L'ex tronista di Uomini e Donne Ludovica Valli si è sfogata sui social dopo l'ennesima critica al suo corpo: ecco cosa ha scritto.

Ludovica Valli è una delle influencer ed ex volti di Uomini e Donne più seguite sui social, dove di recente ha postato un lungo sfogo, stanca delle numerose critiche ricevute per aver pubblicato alcune sue foto in costume.

Uomini e Donne, Ludovica Valli criticata per il suo corpo sui social: arriva la replica

Dopo essere stata presa di mira per alcuni ritocchi estetici a cui si è sottoposta, Ludovica Valli ha ricevuto diverse critiche per il suo aspetto fisico. Dopo la gravidanza, l'influencer è tornata molto rapidamente al suo peso, ma qualcosa nel suo aspetto non ha convinto i followers, che si sono arrogati il diritto di criticarla, giudicandola "eccessivamente magra".

Stanca di queste critiche, l'ex volto di Uomini e Donne ha deciso di pubblicare un lungo sfogo sui social, rivelando quanto questi commenti l'abbiano ferita. Non è la prima volta che Ludovica Valli si trova a dover replicare a simili offese, ma questa volta, invece della consueta ironia con cui rispondeva, ha deciso di postare quanto si senta insultata e tradita dai suoi stessi followers, che non hanno perso tempo a giudicarla.

Ludovica Valli ha postato una sua foto in costume, accludendo poi una lunga didascalia: "Già immagino i commenti sotto questo post" ha esordito l'influencer, continuando di essere stanca di sentirsi accusare non solo di essere "troppo magra", ma anche di "lanciare messaggi sbagliati".

Uomini e Donne, Ludovica Valli sbotta sui social: "Per quei kg mi hanno massacrata"

Stanca delle continue critiche per il suo aspetto fisico, Ludovica Valli ha deciso di pubblicare un lungo sfogo sui social, nel quale rivelava che non tollerava di essere accusata di far passare messaggi sbagliati per i suoi followers: "Io sto spesso zitta, oggi non potevo sopportare un altro messaggio. Perché a me, che mi si dica che "mando messaggi sbagliati" anche no. Accetto giudizi/critiche costruttiva, non chi mi segue a caso e ha voglia di giudicarmi non sapendo".

Valli ha ribadito che da dieci anni lavora con i social e da altrettanto tempo cerca di mostrarsi sempre al naturale, senza filtri e promuovendo una bellezza semplice, normalizzando la visione del corpo femminile, spesso mostrandosi anche nelle fasi più delicate delle sue gravidanze: "Sono 10 anni ormai che sono qui sui social e le persone che mi seguono da anni sanno anche quanti peli ho sotto le ascelle. Mi sono sempre fatta vedere per come sono realmente, pregi e difetti compresi. Ho sempre mostrato la mia vita senza filtri, me stessa senza filtri".

Perciò, non ammette di essere criticata per "i kg di troppo o in meno", per le smagliature e tutto ciò che è parte del corpo umano: "Perché io stessa tantissimi anni fa ci sono passata e "per colpa" mia ma anche della società ho pensato di essere sbagliata in quel corpo, in quelle smagliature, in quei brufoli, in uqe kg "in più o in meno".

Scopri le ultime news su Uomini e Donne