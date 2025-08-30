News VIP

Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi, coppia nata a Uomini e Donne, sono in attesa del loro secondo figlio e hanno svelato da poco il nome scelto per il bambino.

Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi sono una delle coppie nate a Uomini e Donne più seguite dai fan del dating show: amatissimi sui social, di recente l'ex tronista e la sua corteggiatrice hanno rivelato di essere in dolce attesa del secondo figlio e nelle scorse ore hanno svelato qual è il nome scelto per il nascituro.

Uomini e Donne, Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi svelano il nome del secondo figlio

Pochi tronisti sono stati apprezzati dal pubblico come Lorenzo Riccardi, nella storia del dating show di Canale5. Dopo il percorso da corteggiatore, a Lorenzo era stata offerta la possibilità di sedere sulla sedia rossa e come tronista aveva trovato l'amore nella corteggiatrice Claudia Dionigi. Era il 2019 e nel giro di qualche anno la loro famiglia si era allargata. Nel 2022, infatti, i due avevano accolto la primogenita Maria Vittoria e, a poche ore dalla nascita della piccola, Lorenzo aveva chiesto la mano della compagna. Le nozze sono state celebrate verso la fine del 2024 alla presenza di tutti gli amici, famiglie e di diversi ex protagonisti del dating show di Maria De Filippi.

A distanza di qualche mese dalle nozze, in occasione della Festa della mamma, l'11 maggio 2025, Claudia Dionigi ha rivelato di essere in dolce attesa del secondo figlio e ha poi svelato, in un secondo momento, la reazione del marito: "Lorenzo un po’ se lo immaginava perché io gli avevo detto di avere un ritardo e ultimamente non mi era mai successo. Niente, poi ho fatto il test da sola a casa e gliel’ho fatto trovare sul divano quando è tornato a casa. L’ha guardato un po’ di volte e si è messo a piangere". Anche la piccola Maria Vittoria non vede l'ora di accogliere il suo fratellino e finalmente la coppia ha anche rivelato quale sarà il nome del nascituro.

Quando aveva annunciato la gravidanza, Claudia aveva ammesso di voler far scegliere il nome alla sua primogenita e che mentre lei avrebbe preferito un nome italiano, a Lorenzo non sarebbe dispiaciuto un nome come Kevin, Josh o Michael.

Ecco come si chiamerà il secondogenito di Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi

Alla fine, chi l'avrà spuntata nella scelta del nome del secondogenito di Claudia e Lorenzo? Sui social, qualche ora fa, l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha rivelato il nome scelto per il secondogenito, che nascerà tra qualche mese. Con un altro video sui social, la coppia ha finalmente svelato quale è il nome che hanno scelto per il bambino che arriverà nella loro famiglia tra meno di due mesi:

"Ormai manca poco...meno di due mesi e finalmente ci conosciamo. Leonardo Maria is coming"

Come anche altri protagonisti del dating show, come Beatrice Valli e Ludovica Valli, anche Lorenzo e Claudia hanno scelto un doppio nome per il loro secondogenito.

