Uomini e Donne, Claudia Dionigi è in dolce attesa per la seconda volta: il tenero annuncio con Lorenzo Riccardi

L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne, Claudia Dionigi, ha svelato che lei e il marito, l'ex tronista Lorenzo Riccardi, diventeranno genitori per la seconda volta.

Lieto annuncio per Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi: i due ex protagonisti di Uomini e Donne hanno annunciato in questa giornata di festa di essere in attesa del loro secondo figlio!

Uomini e Donne, nuovo bebè in arrivo per Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi

Lorenzo Riccardi è stato uno dei tronisti più amati della storia recente di Uomini e Donne, il dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Dopo essere stato corteggiatore e non essere stato scelto, ha tentato di trovare l'amore come tronista e ha così incontrato Claudia Dionigi. La corteggiatrice ha infatti fatto breccia nel suo cuore e nel 2019 i due hanno lasciato insieme il dating show. Nel 2022 la coppia ha accolto la prima figlia, la piccola Maria Vittoria e a pochi giorni dalla nascita della bambina, Lorenzo ha chiesto a Claudia di sposarlo! Le nozze si sono tenute nel 2024, con una festa gioiosa insieme ad amici e parenti.

A distanza di qualche mese da quel lieto evento, la coppia ha deciso di condividere con i fan un'altra notizia importante: quella dell'arrivo di un secondo figlio. E quale occasione migliore per rivelare ai followers di questa meravigliosa news, se non la festa della mamma? Con un tenero annuncio sui social, infatti, gli ex protagonisti di Uomini e Donne hanno svelato che presto la loro famiglia si allargherà e accoglieranno un nuovo membro.

Uomini e Donne, Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi svelano il sesso del loro bambino

In maniera contraria alla tendenza generale, inoltre, la coppia ha deciso di svelare nel post anche il sesso del loro bambino, evitando la festa del gender reveal. In un post su Instagram, Claudia e Lorenzo hanno postato alcuni scatti degli ultimi mesi, compresa una foto con l'ecografia che conferma che presto la loro famiglia accoglierà un nuovo membro. E a corredo della carrellata di foto, la coppia ha aggiunto una dolce didascalia, svelando che il loro secondo figlio sarà...un maschio:

"Sta arrivando Lui. Non lo conosciamo ancora, ma lo amiamo da sempre. Arriverà a portare scompiglio, risate nuove, notti più corte ma anche un amore che non si può spiegare. Un amore che non si divide, ma che si moltiplica e che fa esplodere di gioia la nostra famiglia"

Al momento, la coppia non ha ancora svelato il nome scelto per il piccolo. I due ex protagonisti del dating show sono apparsi al settimo cielo nelle foto ed è evidente che non vedono l'ora di abbracciare il loro secondogenito.

