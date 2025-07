Uomini e Donne, lo sfogo di Daniele Paudice dopo la perdita del padre: "Sento di dover dire qualcosa, altrimenti..."

News VIP

Daniele Paudice si è lasciato andare a un lungo sfogo sui social dopo la perdita del padre: l'ex tronista della precedente edizione di Uomini e Donne ha di recente dovuto dire addio al genitore e ha deciso di scrivere alcune parole sui social per comunicare ai followers cosa sta vivendo in questo periodo.

Uomini e Donne, Daniele Paudice si sfoga sui social dopo la perdita del padre

Daniele Paudice è stato uno dei tronisti della precedente edizione di Uomini e Donne: il tronista napoletano aveva lasciato la trasmissione scegliendo la corteggiatrice Gaia Gigli.

Con la sua ragazza milanese, già madre di un bimbo di 4 anni, la relazione era durata solo una manciata di mesi, prima di concludersi in maniera brusca. A rivelarlo era stata l'ex corteggiatrice con un messaggio sui social, nel quale Gaia aveva confermato la fine della storia con Daniele e aveva richiesto privacy per il suo bene, ma soprattutto per quello di suo figlio Diego.

Di recente, per Daniele è arrivata una dura notizia: suo padre è venuto a mancare e l'ex tronista ha voluto ricordare il genitore con un omaggio sui social, pubblicando alcuni scatti che lo ritraevano da piccolo con il papà e la didascalia "Forever", a sottolineare l'eternità di quel legame. Oltre al messaggio per salutare il padre, Daniele ha voluto anche pubblicare un messaggio sui social, nel quale ha raccontato come sta vivevendo questi mesi dalla scomparsa del genitore.

Uomini e Donne, l'ex tronista Daniele Paudice ha detto addio al padre: lo sfogo su Instagram

A distanza di qualche mese dalla scomparsa del padre, Daniele Paudice è tornato sui social a raccontare come sta vivendo questi mesi e cosa sta provando, a causa di questo difficile lutto. L'ex tronista di Uomini e Donne ha dichiarato di sentirsi vuoto e triste e che da lì era nata la necessità di prendersi una pausa da tutto, lavoro e amici compresi e di come sia rimasto deluso dal fatto che molte delle persone che dicevano di essergli amico avessero poi cercato di approfittarsi di lui:

" Volevo scrivere delle cose da un po’ di tempo… Mi lamentavo e mi sentivo vuoto e triste per nulla, Per programmi che mi avevano promesso e poi scomparsi nel nulla, per lavori che non ho fatto più per motivi inesistenti, per persone che sembrano presenti solo perché volevano approfittare del momento per cercare di lucrare ma appena ho avuto problemi mi hanno voltato le spalle"

La perdita del genitore, ha proseguito Daniele Paudice, è stata per lui un'epifania e gli ha permesso di comprendere quanto i problemi della vita siano superficiali, se paragonati all'ultimo saluto dato ai propri cari:

" Ma poi ho perso mio padre… E ho capito che quei problemi che avevo prima erano solo cazzate superficiali…Con questo voglio ringraziare i miei amici e le persone che mi sono state vicino in questo momento!! E che non mi farò mai più condizionare da queste situazioni inutili, ma nonostante tutto anche questo mi ha lasciato un insegnamento!"

Infine, ha concluso l'ex tronista, con questo messaggio vuole invitare followers e amici a dare importanza alla famiglia e a coloro che scelgono di essere al nostro fianco, anche in determinate difficoltà: "Con questo voglio dire a tutti che dobbiamo dare importanza alle cose più semplici e belle della vita e non trascurare la famiglia ne gli amici, e non farsi influenzare dalle cose futili e inutili che ci circondano!!"

