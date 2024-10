Uomini e Donne, è già finita tra Daniele Paudice e Gaia Gigli: il messaggio sui social dell'ex corteggiatrice

News VIP

Sembra sia già finita la relazione tra l'ex tronista di Uomini e Donne Daniele Paudice e la sua scelta, l'ex corteggiatrice Gaia Gigli. Ecco cosa ha scritto quest'ultima sui social!

Non sembra esserci fortuna per le coppie nate nella precedente edizione di Uomini e Donne: dopo Brando e Raffaella, sembra essere già finita anche tra Daniele Paudice e Gaia Gigli. Ad annunciarlo sui social con un messaggio è stata proprio l'ex corteggiatrice del dating show di Canale5 condotto da Maria De Filippi.

Uomini e Donne, Gaia Gigli annuncia la rottura con Daniele Paudice: "Ho messo tutta me stessa in questo rapporto, ma..."

Poche ore fa, l'ex corteggiatrice Gaia Gigli ha annunciato sui social che la storia d'amore tra lei e Daniele Paudice era terminata. Gaia ha voluto raccontare personalmente ai followers che l'hanno seguita a Uomini e Donne e poi in questi mesi di relazione con l'ex tronista napoletano cosa è accaduto.

La coppia, fino a qualche settimana fa, si era mostrata sui social molto affiata e innamorata e dopo aver trascorso le vacanze insieme, Gaia aveva anche presentato Daniele al figlio Diego, di 5 anni, cementando così la loro relazione. Purtroppo, la loro frequentazione ha subito una battuta d'arresto e in alcune stories pubblicate su Instagram, Gaia Gigli ha rivelato cosa è successo tra lei e Daniele Paudice nell'ultimo periodo. L'ex corteggiatrice ha iniziato il suo discorso cercando di non tergiversare e andando dritta al punto: tra lei e Daniele Paudice è tutto finito e, nonostante - come ha ammesso lei stessa - Gaia abbia investito tutta sé stessa nella loro relazione, purtroppo, non è bastato. L'ex corteggiatrice e scelta di Paudice ha chiesto anche ai followers il massimo rispetto verso suo figlio, coinvolto nella storia dato che aveva finalmente incontrato e conosciuto Daniele.

Gaia ha ammesso che per lei questo è un momento molto difficile e che non ha ancora del tutto realizzato quanto successo tra lei e il fidanzato. Infine, ha lanciato una piccola frecciatina alle coppie che si mostrano in maniera "perfetta" sui social, consigliando ai followers di non credere a tutto ciò che viene postato sui social, perché "la realtà non è questa". Su Instagram, Gaia ha ringraziato tutti per l'affetto e la vicinanza e ha poi promesso che non appena starà meglio, tornerà attiva sui social:

"È un momento delicato dove c’è anche un bimbo di mezzo perché come sapete Daniele ha conosciuto mio figlio e quindi vi chiedo di portare il massimo rispetto su questo. Ho bisogno di metabolizzare tutto e poi ci tenevo anche a dirvi un’altra cosa: non pensiate che tutto quello che vedete sui social, quindi coppie che stanno insieme e tutto quanto, non litighino, non abbiano problemi, perché non è così, la realtà non è questa. Non appena starò meglio poi tornerò attiva."

Uomini e Donne, la storia tra Daniele e Gaia: dalle accuse alla scelta

Il trono di Daniele Paudice è stato piuttosto breve: dopo il percorso durato 7 mesi di Brando e Cristian, il nuovo tronista è arrivato a inizio marzo e nel giro di pochi mesi ha scelto Gaia Gigli come sua compagna. Nel dating show, Daniele aveva selezionato diverse ragazze scese per lui, come Valerie, con cui ha poi avuto diversi scontri e che ha eliminato dopo poche puntate. La sua preferenza è andata poi a Marika Abbonato e Gaia Gigli e con entrambe è uscito più volte in esterna.

Inizialmente, la preferenza del tronista sembrava virare verso la corteggiatrice siciliana Marika, con cui si era scambiato più di un bacio, ma nel corso delle puntate, Daniele aveva ammesso di sentire un legame con Gaia e si era commosso nel rivedere una loro esterna. Infine, Daniele aveva scelto Gaia e i due avevano intrapreso una relazione lontano dalle telecamere. Una storia che, però, non era iniziata nel migliore dei modi, viste le continue accuse che erano state rivolte ai due ex protagonisti del dating show.

Molti utenti, sui social, avevano notato alcuni like di Daniele alle foto di Gaia prima della loro conoscenza a Uomini e Donne e avevano ipotizzato che i due si conoscessero già prima. Le accuse si erano moltiplicate al punto che Gaia era intervenuta a smentirle categoricamente. La coppia sembrava molto innamorata e aveva trascorso le vacanze insieme, ma poche ore fa è arrivata la conferma che tra l'ex tronista e la sua scelta era tutto finito.

