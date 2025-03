Uomini e Donne, le sfide di ballo tra Giuseppe e Gianni hanno stancato: il pubblico chiede pietà!

News VIP

Nello studio di Uomini e Donne tengono banco le sfide di ballo tra Giuseppe e Gianni Sperti, ma ce ne è davvero bisogno? Il pubblico del dating show di Maria De Filippi chiede pietà.

Nel corso delle ultime puntate di Uomini e Donne stiamo assistendo alle, estenuanti, sfide di ballo tra Giuseppe, cavaliere del trono over, e l’opinionista Gianni Sperti. Il pubblico del dating show di Canale 5 è saturo e chiede pietà, ecco perché.

Uomini e Donne, Giuseppe e le sfide di ballo con Gianni

Da quando ha iniziato a frequentare Sabrina Zago, Giuseppe ha iniziato ad avere un ruolo di primo piano tra i protagonisti del trono over di Uomini e Donne. Il cavaliere sembrava inizialmente presto dalla conoscenza della bionda dama, salvo poi tornare sui propri passi ammettendo di essere rimasto stregato da Agnese. A suo dire, la dama gli ha fatto gli occhi dolci e si è avvicinata con fare coinvolgente, ma rimane una sua impressione ad oggi dato che Agnese non ne ha voluto sapere nulla di lui, e si è invece avvicinata a Giovanni, che ha preso due pali nel corso dell’ultima puntata. Non contento, Giuseppe ha continuato a tampinare Sabrina con video strappalacrime e un nuovo weekend insieme, per poi dire pubblicamente che il problema con la dama è stata anche l’assenza di contatto fisico importante (in sintesi che non si è voluta concedere a lui, esatto).

Insomma, Giuseppe potrebbe vincere il premio come peggior cavaliere di sempre ma non è su questo che vogliamo concentrarsi, bensì sulle sfide di ballo che ha iniziato a lanciare a Gianni Sperti, l’opinionista di Uomini e Donne che nasce come ballerino e che ancora oggi è perfettamente in grado di ballare qualsiasi danza su qualsiasi musica e risultare perfettamente credibile. Perché vi chiederete voi? Ce lo stiamo chiedendo da diverse puntate ormai, dato che la prima volta è stato anche divertente vedere Giuseppe umiliarsi al centro del palco, convinto di essere sensuale come Patrick Swayze in “Dirty Dancing”, ma ora stiamo superando il limite.

Uomini e Donne, il pubblico protesta: basta sfide di ballo!

Come dicevamo, inizialmente è stato quasi soddisfacente assistere alla sconfitta clamorosa di Giuseppe a Uomini e Donne, stracciato dalle movenze di Gianni Sperti. Allo stesso modo interessante vedere l’orgoglio nell’opinionista del programma di Maria De Filippi, che ha dimostrato di essere ancora in forma a distanza di anni dalle sue indimenticabili prese ad Amici. Ora, però, la situazione sta decisamente sfuggendo di mano. Nel corso dell’ultima puntata del dating show di Canale 5, infatti, Giuseppe ha sfidato nuovamente Gianni con l’aiuto di Sabrina, che si è prestata come ballerina condivisa, e così i tre hanno impallato un buon quarto d’ora di trasmissione per questa sceneggiata.

Il pubblico è saturo, non ne può più di assistere a questo nulla cosmico nel quale Queen Mary ci ha confinato nelle ultime settimane, tra balli scatenati e movenze degne di balere di periferia, per non parlare poi delle sfilate che sono sempre più trash e ci fanno dubitare che alcuni personaggi del programma conoscano la parola “dignità”. Eppure, nonostante tutto, la magia mariana è talmente forte che noi continuiamo a sintonizzarci su Uomini e Donne tutti i giorni, sperando che questa volta Giuseppe rimanga col corpo ben adeso sulla sua sedia del parterre del trono over.

