Uomini e Donne, l'opinione della puntata: Giovanni prende un doppio palo!

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi mercoledì 26 marzo 2025 su Canale 5, Giovanni viene scaricato da Francesca e Agnese e reagisce male. Gara di ballo tra Gianni e Giuseppe con la partecipazione di Sabrina, poi Alessio Pilli Stella messo alle stretta da Luana. Ecco la nostra opinione sulla puntata del dating show di Maria De Filippi.

Uomini e Donne: Giovanni scaricato

La puntata di Uomini e Donne di oggi riprende dal confronto tra Giovanni, Agnese e Francesca. Quest’ultima ha dichiarato di voler chiudere con il cavaliere dopo il trattamento che le ha riservato, mentre Gabriele ha chiesto spiegazioni ad Agnese, dato che ha tessuto le sue lodi lo ha lasciato in panchina e ha baciato Giovanni. Dunque anche Agnese, osservando l’atteggiamento di Giovanni, chiude la conoscenza. Ovviamente il cavaliere ha preso male la situazione e ha iniziato a tirare fuori dettagli intimi del loro incontro (ma che novità). Dopo lo scontro tra i tre spazio a nuove gare di balle. Onestamente ne avevamo bisogno? Maria De Filippi ci sta facendo vivere una realtà parallela nella quale ci serve del nulla condito con il niente, e noi siamo comunque qui a guardare Giuseppe che si mette in ridicolo ballando come Tony Manero versione taroccati, Sabrina con la sua sensualità nel togliere le scarpe rosso che sembra preludio di una scena di un film soft porno degli anni Ottanta e poi Gianni Sperti, che sta ricordando tutta la gloria passata dei tempi delle prese spericolate nello studio di Amici. Tocca anche a Tina Cipollari e Cosimo improvvisarsi ballerini, e non capiamo più nulla, ci aspettiamo Kledi dietro l’angolo e un guanto di sfida della Celentano.

Uomini e Donne: Alessio Pilli Stella ci ricasca

Nonostante sia tornato nello studio di Uomini e Donne con le migliori intenzioni, è chiaro che ad Alessio Pilli Stella piace piacere, e una volta che piace non gli piace più essere piaciuto e via con la prossima preda. Una situazione contorta che continua a verificarsi e che si è verificata anche nella puntata di oggi su Canale 5, quando Alessio ha confermato di star continuando a conoscere la nuova arrivata Martina, mettendo in pausa Luana alla quale, ricordiamo, solo pochi giorni prima aveva dato l’esclusiva. La colpa di Luana? Semplicemente si è mostrata coinvolta, il segreto con questo uomo è semplicemente quello di fargli credere che di lui te ne frega fino ad un certo punto. Insomma: giocare a fare la malessere con il malessere, come direbbero i giovani d’oggi. Concludiamo la puntata con la presentazione del nuovo cavaliere Franco: non vediamo l’ora di scoprire come ci deluderà!

