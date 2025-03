Uomini e Donne: le rivelazioni di Angelo Perla su Tina Cipollari, Morena Farfante e Mario Cusitore

News VIP

Il cavaliere Angelo Perla vuota il sacco e rivela i reali motivi che l'hanno spinto ad abbandonare Uomini e Donne e concludere quindi la sua conoscenza con la tronista Tina Cipollari.

Angelo Perla ha deciso di abbandonare Uomini e Donne. Raggiunto dai microfoni di Lollo Magazine, l’ex corteggiatore di Tina Cipollari ha fatto un bilancio della sua breve esperienza nel dating show di Maria De Filippi, sbilanciandosi sulla dama Morena Farfante e commentando anche l'addio di Mario Cusitore.

Angelo Perla senza freni sui protagonisti di Uomini e Donne

Durante l'ultima puntata di Uomini e Donne, andata in onda oggi su Canale 5, Angelo Perla ha annunciato a Tina Cipollari la sua volontà di abbandonare il programma e quindi mettere un punto alla loro conoscenza. Intervistato da Lollo Magazine, l'ex discusso corteggiatore ha vuotato il sacco, svelando prima il reale motivo per cui aveva deciso di approdare al dating show di Maria De Filippi e poi quello che l'ha spinto a mollare tutto:

Avere la possibilità di conoscere Tina non mi dispiaceva affatto, parliamo di una delle donne più coinvolgenti della tv. Di Tina amo la professionalità, l’autoironia e la capacità di ribaltare ogni situazione a suo favore. Oltre, naturalmente, ad essere una forza della natura. Nonostante abbia accettato di mettermi in gioco, sono alla ricerca di una relazione; dunque, il suo “trono di Tina” stava iniziando ad essermi stretto.

L'ex corteggiatore del dating show di Canale 5 ha continuato svelando di essere rimasto particolarmente colpito da Barbara De Santi e Valentina, commentato l'epilogo del percorso di Mario Cusitore e replicato alle critiche. Per chi non lo sapesse, Angelo ha fatto molto discutere per aver contattato un’altra dama del parterre over, ovvero Morena Farfante:

Morena è stata la prima dama con cui ho incrociato lo sguardo: una donna bellissima con un meraviglioso sorriso, diciamo che era diventata il mio punto di riferimento alla fine della passerella. Se fossi stato del parterre sarei stato molto curioso di conoscerla. Mario è uno degli uomini più richiesti dal parterre femminile, è un bell’uomo e ha saputo sfruttare la notorietà, costruendosi un’immagine di bello e dannato. Ha baciato una ragazza in discoteca, ci sta…Tuttavia, non vedo la motivazione del suo allontanamento, spero possa tornare in trasmissione e magari esserci anch’io affianco. La competizione non mi dispiace affatto.

Le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e Donne

Cosa accadrà questa settimana ai protagonisti del trono classico e del trono over di Uomini e Donne? Stando alle Anticipazioni, Gianmarco Steri ammetterà di non riuscire a fare passi avanti verso una complicità sentimentale con Francesca Polizzi, che non riuscirà a nascondere la sua delusione. Con Cristina, al contrario, il tronista sta creando un rapporto di provocazione e di forte alchimia.

Mentre Gianmarco ha messo in dubbio l’interesse per Francesca, dal momento che non sente per lei una grande attrazione fisica, Tina Cipollari ha deciso di partire con Cosimo. Il corteggiatore si è dimostrato molto generoso nei confronti della tronista, al punto da proporle un weekend a Parigi. Lei ha accettato immediatamente facendo con lui un’esterna nella capitale francese. Come procederà questa conoscenza? Per scoprirlo non ci resta che attendere la messa in onda delle nuove puntate del dating show di Maria De Filippi! Uomini e Donne vi aspetta tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 14.45 su Canale 5.

