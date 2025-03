Uomini e Donne, Gianmarco Steri su Martina De Ioannon e Ciro Solimeno: ''Mi farebbe piacere sentirli''

News VIP

Gianmarco Steri confida se ha sentito di nuovo Martina De Ioannon e Ciro Solimeno da quando è diventato tronista di Uomini e Donne.

Dopo aver conquistato il pubblico di Uomini e Donne con il suo percorso da corteggiatore, Gianmarco Steri è stato promosso tronista da Maria De Filippi ed è alla ricerca della sua anima gemella. Il romano si è raccontato al settimanale ufficiale del dating show di Canale 5, parlando anche di Martina De Ioannon e Ciro Solimeno.

Uomini e Donne, Gianmarco Steri parla di matrimonio e figli

Erano anni che non si assisteva ad un hype simile per un tronista di Uomini e Donne, Gianmarco Steri infatti è riuscito laddove gli ultimi protagonisti del trono classico del dating show di Canale 5 hanno deluso un po’ tutti, coinvolgendo tantissimo il pubblico prima con il suo percorso da corteggiatore di Martina De Ioannon e ora come tronista in carica. Il romano piace a tutti per il suo atteggiamento sincero e deciso, certo il suo trono arranca a causa del debutto particolare che ha avuto dal momento che Gianmarco ha dovuto scegliere da oltre 8mila corteggiatrici quelle che avrebbe voluto conoscere meglio. Nonostante la confusione iniziale, Steri è deciso a trovare la sua anima gemella, dopo aver rifiutato anche il corteggiamento della dama Agnese, la quale ha confidato che avrebbe lasciato il trono over pur di conoscerlo meglio essendo davvero molto interessata a lui. Il romano ha ammesso di non aver mai avuto una frequentazione seria con una donna più grande e di non essere disposto a provare, dal momento che crede che due diverse tappe della vita potrebbero portare a momenti difficili da affrontare per progetti di coppia e singolarmente. Dopo aver ironizzato sulla possibilità di togliersi la barba qualora la sua anima gemella glielo chiedesse, Gianmarco ha parlato del progetto di matrimonio e figli nella sua vita.

“Credo che il matrimonio sia la massima espressione e dichiarazione d’amore che si possa fare, e ho una grande voglia di provare emozioni che mi facciano arrivare a farlo. È difficile ma non demordo […] Ho sempre sognato di avere quattro figli, e credo che un figlio vada a completare definitivamente l’amore di una coppia, anche se crescendo mi sono reso conto che non è semplice. A volte dare un figlio divetta un atto di egoismo […] Se non dovessi trovare la persona giusta sicuramente non li farei”.

Il tronista sta conoscendo meglio alcune corteggiatrici, tra cui spiccano senza dubbio Francesca e Cristina, due ragazze agli antipodi. Mentre la prima, infatti, si è posta in modo molto dolce e delicato nei suoi confronti, la seconda sa come accattivare l’attenzione e mostrare il suo lato femminile per interessare e sedurre. Gianmarco possiede un barber shop a Roma ma è anche calciatore, dunque molto legato alla Capitale per motivi lavorativi, ma anche per la famiglia e gli amici che per lui sono sempre fondamentali nella vita. Nonostante questo, il tronista ha ammesso che per amore sarebbe anche disposto a cambiare città.

Uomini e Donne, Gianmarco Steri parla di Martina De Ioannon e Ciro Solimeno

Prima di essere promosso a tronista di Uomini e Donne, Gianmarco Steri è stato uno dei corteggiatori di Martina De Ioannon e proprio grazie al percorso con la tronista romana è riuscito a farsi apprezzare dal pubblico e conoscere meglio, al punto da essere inondato di richieste da parte di papabili corteggiatrici. La romana ha scelto alla fine il rivale Ciro Solimeno, con il quale fa coppia fissa e sembra avere tanti progetti. Ma c’è stato un contatto tra i tre protagonisti del trono classico dopo la scelta? A rivelarlo è Gianmarco al magazine ufficiale del dating show di Canale 5.

“Non li ho visti né sentiti, ma mi farebbe piacere perché ho una grande stima di tutti e due. Chiederei semplicemente come stanno, senza andare oltre”.

Insomma, nessun contatto tra loro ma i rapporti sono distesi tanto che recentemente anche Martina e Ciro hanno confidato di seguire il trono di Gianmarco, a dispetto delle voci di corridoio che volevano l’ex tronista romana gelosa del successo di Steri dopo non averlo scelto. Nel frattempo, Gianmarco sta conoscendo meglio alcune corteggiatrici che lo hanno colpito in particolare, e il pubblico si è mostrato molto favorevole alla freschezza e dolcezza di Francesca Polizzi.

