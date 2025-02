Uomini e Donne, le rivelazioni dell'ex corteggiatrice Chiara Savino su Gianmarco Steri: ecco cosa ha raccontato

News VIP

Chiara Savino rompe il silenzio dopo la sua partecipazione a Uomini e Donne: l'ex corteggiatrice racconta cosa è successo con il tronista Gianmarco Steri dopo la sua uscita di scena e cosa pensa realmente di Francesca e Liane.

Il trono di Gianmarco Steri è ormai entrato nel vivo. Dopo che migliaia di ragazze hanno inviato la candidatura alla redazione di Uomini e Donne per conoscerlo e corteggiarlo, il tronista ha cominciato a portare in esterna quelle che lo hanno colpito maggiormente.

La verità di Chiara Savino sul rapporto con Gianmarco Steri

Durante la registrazione di Uomini e Donne di martedì 18 febbraio, Gianmarco Steri ha deciso di eliminare Chiara Savino. Un'uscita di scena che è stata commentata dalla diretta interessata in un'intervista rilasciata a Lorenzo Pugnaloni. Senza troppi giri di parole, l'ex corteggiatrice ha ammesso di aver seguito il trono di Martina De Ioannon e svelato il motivo che l'ha spinta a corteggiare il bel romano:

Ho deciso di partecipare al programma per corteggiarlo solo ed esclusivamente perché mi aveva colpito il suo modo di fare e di pensare. L’ho visto maturo e vero, mai costruito o montato. Ho seguito il trono in maniera sporadica, inizialmente, poi con sempre più frequenza. Non penso che una persona cambi dall’oggi al domani, ma credo che le due posizioni (corteggiatore e tronista) facciano uscire lati diversi del carattere. In questo momento lo vedo un po’ più accomodato e meno partecipativo. Prima era più attivo, se così posso definirlo.

L'ex corteggiatrice del dating show di Maria De Filippi ha confessato di aver avuto modo di chiacchierare con Gianmarco, anche se lui non l’ha mai portata in esterna. Non solo. Chiara ha colto l'occasione anche per dire la sua sulle altre pretendenti, Liane e Francesca:

Abbiamo avuto una prima conoscenza in casona in cui abbiamo parlato tanto e ci siamo un po’ raccontati. Lui mi ha sempre fatto presente di percepire da parte mia un vero interesse nel conoscerlo e che non vedeva la partecipazione al programma per uno scopo televisivo. Stando alle sue parole, non ha avuto la grossa curiosità di continuare a conoscermi. Con Francesca l’ho visto a proprio agio e divertito, ma non ho ancora visto quella chimica in più. Con Liane l’ho visto partecipe, ma nulla di più. Credo sia attratto da lei esteticamente, essendo una bellissima ragazza.

Le anticipazioni dell'ultima registrazione di Uomini e Donne

Cosa sarà successo nelle ultime registrazioni di Uomini e Donne? Stando alle anticipazioni riportate da Lorenzo Pugnaloni, Tina Cipollari ha scoperto che Angelo ha contattato Morena Farfante su Instagram dal momento che la dama è corsa subito a dire tutto alla redazione, mettendo all’angolo il cavaliere. Per scusarsi, il corteggiatore ha scritto una lunga e sentita lettera alla tronista, che intanto è andata a Parigi con Cosimo.

Vedendo Angelo molto, forse troppo, coinvolto, Maria De Filippi ci ha tenuto a sottolineare in studio che il trono della Cipollari non è nulla più che un gioco. Spazio poi al percorso di Gianmarco Steri, che sarà alle prese con una corteggiatrice che sembra proprio non essere compatibile con il suo carattere. Il bel tronista romano, infatti, si è lamentato della ragazza che è già partita in quarta e lo ha coinvolto in un litigio, cosa che secondo lui deve accadere più molto avanti nella conoscenza.

