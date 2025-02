Uomini e Donne, le prime parole di Claudia D'Agostino e Giorgio Edipio dopo aver lasciato insieme il programma

News VIP

Claudia D'Agostino e Giorgio Edipio raccontano le loro emozioni dopo aver lasciato Uomini e Donne insieme come coppia, poi la dedica della dama su Instagram. Ecco cosa ha scritto.

Dopo aver chiuso, non nel migliore dei modi, la sua conoscenza con Diego Tavani, Claudia D’Agostino ha iniziato a frequentare Giorgio Edipio e la relazione è apparsa subito molto seria. Nella puntata di Uomini e Donne in onda ieri, mercoledì 26 febbraio 2025, la coppia ha lasciato insieme il programma. Ecco le prime parole dopo essere diventati una coppia ufficiale e la dedica che ha fatto Claudia su Instagram.

Uomini e Donne, Claudia e Giorgio escono insieme dal programma

Claudia D’Agostino è un volto noto di Uomini e Donne e ha deciso, a distanza di diversi anni, di rimettersi in gioco in amore proprio nello studio del dating show di Canale 5. Inizialmente, la bella salernitana ha legato con Diego Tavani, con il quale c’è stato un flirt piuttosto travagliato che si è concluso tra mille polemiche, discussioni e l’addio del cavaliere romano, desolato davanti alla realtà di non aver conquistato Claudia come sperato, non sentendosi mai pienamente ricambiato. Qualche settimana dopo, ancora delusa e amareggiata, Claudia ha iniziato a frequentare Giorgio Edipio e con lui è scattata immediatamente la scintilla. Certo, anche tra loro non è stato tutto rose e fiori dato che il cavaliere avrebbe voluto conoscere nuove dame e non dare l’esclusiva a Claudia.

Un weekend insieme, tuttavia, ha cambiato tutto e la coppia ha lasciato insieme Uomini e Donne, anche se il pubblico non ha percepito un grande pathos da parte del cavaliere. Dopo l’addio come nuova coppia ufficiale, ai microfoni di Witty, Claudia ha ammesso di non saper spiegare cosa l’ha legata immediatamente a Giorgio ma di aver sentito che con lui era tutto naturale, fino a quando ha capito di essere innamorata perché si commuove parlando del loro rapporto.

Uomini e Donne, Giorgio e Claudia dopo l’addio

Mentre Claudia è sempre apparsa come quella più sicura del rapporto, Giorgio ha tentennato e non poco nel dare l’esclusiva alla dama di Uomini e Donne, fino a quando lei lo ha spiazzato chiedendo di lasciare insieme il programma. Dopo aver confermato di volerla conoscere meglio fuori, lontano dalle telecamere, Giorgio ha voluto spiegare meglio il suo atteggiamento inizialmente diffidente.

“Io sono diventato molto diffidente nelle persone, quando inizio a sentire qualcosa ho il brutto vizio di limitarmi…È una sorta di tutela nei miei confronti. Però lei è riuscita, molto più velocemente rispetto a me, ad abbattere questi muri. Io li ho abbattuti pian piano. Un momento importante è stato questo fine settimana in cui ci siamo vissuti molto di più, dove anche lei si è aperta con me”.

Insomma, tutto bene quel che finisce bene o almeno per ora è così. Certo il pubblico è molto scettico nei confronti di questa nuova coppia, perché un po’ tutti hanno avuto l’impressione che fosse Claudia ha spingere Giorgio nella direzione sperata. Lei, tuttavia, ha deciso di spiegare su Instagram con una dedica e uno sfogo la verità, ammettendo che non è stato facile neppure per lei rimettersi in gioco ma di essere felice perché avrebbe voluto trovare a Uomini e Donne un amore così, come quello che sta provando per Giorgio senza timori e che le facesse battere nuovamente il cuore.

