Uomini e Donne, l'opinione della puntata: Claudia convince Giorgio a uscire dal programma, ma manca pathos

Nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi, mercoledì 26 febbraio 2025 su Canale 5, Claudia e Giorgio lasciano insieme il programma. Ecco il nostro commento.

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi mercoledì 26 febbraio 2025 su Canale 5, Tina Cipollari torna al centro dello studio in veste di tronista con Angelo e Cosimo. Barbara De Santi racconta la sua disavventura con Alessio, Claudia chiede a Giorgio di conoscersi meglio lontano dalle telecamere e lui accetta.

Uomini e Donne, Tina Cipollari pronta a partire per Parigi

La nuova puntata di Uomini e Donne in onda su Canale 5 si apre con il trono di Tina Cipollari, alla ricerca della sua anima gemella con un 740 degno di una regina. Cosimo ha stupito ancora una volta Tina, con una esterna a tema Titanic per poi ribadire la sua intenzione di partire con lei per un romantico weekend a Parigi. In studio, Maria De Filippi ribadisce a Cosimo che la redazione non si prende la responsabilità di budget per questo weekend e lui afferma con convinzione che ha le sue carte di credito e non ha bisogno di nulla. Cosimo ma come ci si candida? Comunque, Cipollari ha gli occhi a forma di dollaro… Ehm, cuori, e sembra molto soddisfatta di questa conoscenza. Meno entusiasmante, invece, è l’esterna con Angelo che cucina per Tina una carbonara sperticandosi sull’importante di fare lo zabaione salato e facendo annoiare lei e noi, dato che questo non è un programma di cucina.

Angelo dopo la Chanel rosa ci aspettavamo perlomeno una Bottega Veneta, una paio di tacchi griffati, un buono per shopping sfrenato e invece… La carbonara. Comunque, anche in studio Tina lancia diverse frecciatine ai suoi corteggiatori perché, se da un lato è soddisfatta di Cosimo, vuole comunque che anche lui si dimostri geloso e possessivo come un pretendente e non come un amico, dato che sembra andare d’amore e d’accordo con Angelo. Insomma, la rincorsa all’eredità procede ma per ora non sembra ci sia nulla di particolarmente emozionante, dato che la stessa Cipollari ha confidato di non sentire trasporto fisico per i due uomini.

Uomini e Donne, Claudia e Giorgio escono insieme dal programma

Torniamo al trono over con Barbara De Santi, che proprio non sembra avere particolare fortuna con gli uomini. Sarà forse che è una delle persone più indisponenti che sono mai scese nello studio del dating show di Canale 5? Forse questa è una mera impressione. La dama è uscita con Alessio ma il giorno dopo, in hotel, lui ha ignorato deliberatamente il suo messaggio e non è andato con lei a fare colazione. Questo gesto ha fatto infuriare Barbara che si è sfogata con la solita parlantina pungente in studio, ma tutti hanno effettivamente concordato sul fatto che il cavaliere non le avesse mai dato un vero appuntamento. Comunque, Alessio sta conoscendo Cristina e Cristina Z e proprio quest’ultima si lancia in una invettiva contro la sua ex frequentazione Simone, dichiarando che lui parla sempre troppo spesso del programma arrivando anche a dire che la dama scesa per lui era un tranello della redazione.

Al che Maria De Filippi prende la parola e lo spegne con una frase semplicissima facendogli notare che non ci sono chissà quante donne che vogliono conoscerlo. Abbiamo adorato. Andiamo avanti con la notizia della giornata ovvero l’addio di Claudia e Giorgio al programma. Dopo il flirt naufragato con Diego Tavani, Claudia si è invaghita di Giorgio e ha lottato per lui con le unghie e con i denti, sopportando anche l’idea che il cavaliere avrebbe voluto conoscere altre donne oltre a lei. Alla fine chi la dura la vince, o almeno questo è il caso di Claudia che ammette di essere tanto presa da Giorgio anche dopo il loro ultimo weekend insieme e gli chiede di lasciare insieme il programma. Lui ha l’entusiasmo di un condannato alla pena capitale, comunque accetta e la nuova coppia balla felice al centro dello studio, pronta a conoscersi meglio lontano dalle telecamere di Uomini e Donne.

