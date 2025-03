News VIP

Nella puntata di Uomini e Donne in onda ieri, venerdì 7 marzo, Barbara De Santi ha lasciato il programma con Ruggiero D'Andrea: ecco le prime parole della coppia dopo l'addio al dating show!

In maniera del tutto inaspettata, durante la sfilata femminile a Uomini e Donne, in onda ieri, venerdì 7 marzo, su Canale 5, Barbara De Santi ha chiesto a Ruggiero D'Andrea di lasciare insieme il dating show condotto da Maria De Filippi. La nuova coppia del trono over del programma tv ha salutato la conduttrice e gli astanti in studio, per poi lasciare la trasmissione. A distanza di qualche ora dalla messa in onda della puntata, ecco le prime parole dell'ex dama e dell'ex cavaliere.

Uomini e Donne, le prime parole di Barbara De Santi e Ruggiero D'Andrea dopo l'addio al programma

Nonostante Barbara e Ruggiero abbiano iniziato a frequentarsi relativamente da poco, hanno mostrato una chimica e un'intesa che ha stupito non solo la puntigliosa dama del trono over, ma anche gli opinionisti del dating show. Perciò, tutti sono stati colti di sorpresa quando, durante la sfilata, sulle note di Ti porto via con me di Jovanotti, la dama ha chiesto al cavaliere di lasciare insieme il programma. "Sei la mia scelta" gli ha rivelato Barbara De Santi e circondati da coriandoli argentati e dall'applauso del pubblico i due avuto il loro lieto fine.

Intervistati da Witty Tv, ecco quali sono state le prime parole della nuova coppia. Entrambi hanno svelato di non sapere molto l'uno dell'altra - "forse giusto le date di nascita conosciamo" ha scherzato Ruggiero - ma che hanno deciso di compiere questo passo perché desiderano conoscersi all'esterno, lontani dalle telecamere e mettendosi in gioco.

"So pochissimo di lui e lui di me, ma non mi interessa, non lo valuto sul suo passato, è ciò che lo ha reso quello che è oggi" ha esordito Barbara De Santi. La dama non ha mancato poi di lanciare una frecciatina a Giuseppe, cavaliere con cui Sabrina ha intrapreso una turbolenta conoscenza e che non sembra volersi seraimente impegnare con la dama:

"Quando vedo persone qua all'interno che si conoscono e dicono 'sono al 10%, al 20%, voglio vedere se c'è altro per confronto' è perché di base non c'è attrazione, non c'è sentimento. Non è che lo conosco dentro uno studio per fare il confronto con gli altri, è una vita che confronto tutti. Ma quando trovi un bene prezioso, non hai bisogno di altro"

Uomini e Donne, gli auguri di alcuni protagonisti del dating show per Barbara e Ruggiero!

Anche Ruggiero D'Andrea si è detto d'accordo con la compagna e ha ammesso che, anche se è stata una richiesta inaspettata, è stato felice di acconsentire e che aveva percepito che l'intesa che aveva con Barbara era reciproca e che avrebbe portato a questo risultato: "Non me lo aspettavo [...] Mi ha fatto uscire qualcosa che avevo nascosto in un cassetto. Non sappiamo nulla l'uno dell'altra, ma va bene così, iniziamo a costruire oggi tutto".

L'addio di Barbara al dating show ha suscitato l'emozione anche di alcune dame del parterre over, come Sabrina, che ha pubblicato una tenera storia per l'ex dama: "E' arrivato il tuo momento felice, amore infinito per voi. Siete bellissimi, non vedo l'ora di stringervi". A lei si sono unite anche Ida Platano e Roberta Di Padua, che hanno postato gli auguri per la nuova coppia del programma.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne