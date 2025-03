Uomini e Donne, l'opinione della puntata: lieto fine per Barbara e Ruggiero: "Sei la mia scelta" (VIDEO)

News VIP

Uomini e Donne è tornata in onda oggi, venerdì 7 marzo, su Canale 5 con un nuovo appuntamento. Durante la sfilata del parterre femminile, Barbara De Santi e Ruggiero D'Andrea escono insieme come coppia! Ecco la nostra opinione della puntata.

La nuova puntata di Uomini e Donne ci regala l'emozione di vedere Barbara De Santi uscire dal dating show con Ruggiero D'Andrea. Il ritorno in studio della mummia che sbeffeggia Gemma Galgani porta la dama a sbottare infastidita. Gianmarco dice di vedere Francesca solo come un'amica, ma la loro esterna sembra lasciar intendere molto di più...Ecco la nostra opinione della puntata.

Uomini e Donne, l'opinione della puntata, lieto fine per Barbara De Santi e Ruggiero D'Andrea: "Sei la mia scelta". Torna in studio la mummia di Tina e Gemma perde le staffe!

Ancora una sfilata femminile nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi, venerdì 7 marzo, su Canale 5. E dopo l'ennesima lite tra Gemma e Tina, assistiamo all'emozionante sfilata di Barbara De Santi, che coglie l'occasione per chiedere a Ruggiero D'Andrea di lasciare insieme la trasmissione di Maria De Filippi. "Sei la mia scelta" gli dice innamorata la dama e regala una grande emozione allo studio e al pubblico.

Emozione che scema rapidamente quando a sfilare è Sabrina, che ancora non ha compreso che Giuseppe non ha intenzioni serie con lei: la dama sfila e gli regala un costume e i biglietti per un viaggio. Ma il cavaliere la gela dicendole che con il suo comportamento lo fa sentire intrappolato e che vorrebbe avere ancora una settimana di tempo prima di decidere se partire per un viaggio con lei o meno. Il gesto di Sabrina non viene accolto bene neppure dagli opinionisti: Tina e Gianni non sanno come far capire alla bionda dama che Giuseppe non ha alcun interesse per lei e che continuare a cercare di conquistarlo è del tutto inutile. Arriva la volta di Agnese, che puntualizza sul 5 di Alessio Pili Stella e tra i due inizia una discussione lunga accesa, con il cavaliere che le rinfaccia di essere prepotente (sa tanto di dejà vu della precedente sfilata), mentre la dama sottolinea che Alessio non perde occasioni di essere vendicativo e crudele.

Il momento più alto della sfilata arriva con Lucia, che decide di omaggiare come esempio di seduzione Tina Cipollari, presentandosi in studio vestita come lei e con l'iconica mummia che l'opinionista aveva portato nel dating show qualche anno fa per umiliare Gemma Galgani. La dama torinese non la prende per nulla bene e si infuria dichiarando che ha trovato l'esibizione di pessimo gusto!

Uomini e Donne, Gianmarco vede Francesca come "un'amica", ma la loro esterna dice altro...

Dopo la sfilata è di nuovo la volta di Gianmarco Steri: il tronista ha portato in esterna Francesca e i due sono stati in riva al mare. Gianmarco le confessa che al momento percepisce che tra loro si è instaurato un legame molto amichevole, anche se percepisce l'attrazione e la chimica che li lega. Francesca non nasconde una certa delusione, ma l'esterna procede in maniera molto naturale e Gianmarco cerca di abbracciarla e avere un contatto con lei. Amicizia o meno, è evidente che ha un interesse per la corteggiatrice. Anche in studio, Francesca dimostra una certa maturità perché ammette di aver riflettuto con attenzione su quanto Gianmarco le ha dichiarato in esterna e che è intenzionata a far scoprire presto il suo lato più "femminile". Perciò, con un gesto per lei coraggioso chiede a Maria De Filippi di poter ballare con lui per "stargli più vicina".

Alla fine del ballo assistiamo all'ennesimo dramma tra Sabrina e Giuseppe: la dama arriva ad avvicinarsi per "fargli sentire" le lacrime che sta versando per lui (si vola alto) e dichiara che ha intenzione (per l'ennesima volta) dallo studio, per poi essere fermata da Giuseppe, in maniera totalmente no sense!

