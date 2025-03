Uomini e Donne, Lavinia Mauro esce allo scoperto con il nuovo fidanzato

News VIP

Dopo settimane di rumors, l'ex tronista di Uomini e Donne Lavinia Mauro ha confermato di avere un nuovo amore nella sua vita.

Dopo il suo percorso a Uomini e Donne, Lavinia Mauro, ex tronista della stagione 2022/2023 del dating show di Canale 5 ha ritrovato l'amore. Archiviata la storia con il corteggiatore e scelta Alessio Corvino, la marchesina ha ritrovato il sorriso con un nuovo compagno.

Uomini e Donne, Lavinia Mauro esce allo scoperto con un nuovo amore

Qualche settimana fa, si erano diffuse voci che Lavinia Mauro avesse trovato un nuovo amore: l'ex tronista del programma tv condotto da Maria De Filippi aveva lasciato il programma insieme alla sua scelta, il corteggiatore Alessio Corvino. I due avevano vissuto un'intensa storia d'amore, terminata la scorsa primavera.

I primi rumors su una crisi tra i due erano iniziati a circolare durante i primi mesi del 2024, quando i fan dell'ex tronista avevano notato che Alessio Corvino non compariva più accanto a Lavinia Mauro nel corso di eventi e occasioni della sua vita, come la laurea o una delicata operazione a cui si era sottosposta l'ex tronista. Poi, qualche mese dopo, con un comunicato congiunto sui social, Lavinia e Alessio avevano ufficializzato la fine della loro storia d'amore, augurando il meglio l'uno all'altra e smentendo le voci di tradimenti che erano iniziate a circolare.

Di recente, si erano iniziati a diffondere rumors di una possibile nuova storia d'amore per Lavinia Mauro, avvistata in più occasioni con un nuovo compagno. E, a distanza di settimane dai primi avvistamenti, l'ex tronista ha deciso di uscire allo scoperto con il nuovo amore.

Uomini e Donne, ecco chi è il nuovo compagno di Lavinia Mauro

Lavinia Mauro ha deciso di uscire allo scoperto con il suo nuovo amore: si tratta di Gow Tribe, alias Matteo Ciceroni, noto dj e produttore musicale amico di Achille Lauro. La coppia era stata paparazzata insieme a una serata: gli scatti ritraevano Lavinia e il nuovo compagno abbracciati e intenti a baciarsi.

La coppia ha deciso di non mostrarsi molto in pubblico, ma di recente uno scatto sul profilo Instagram di Matteo Ciceroni ha confermato la relazione tra i due. Sul profio Instagram del produttore musicale infatti è apparsa una foto, in una delle stories, in cui si vede Lavinia Mauro con in braccio il suo cagnolino, intente a fare colazione in un albergo di Roma. Anche Lavinia ha poi ricondiviso lo scatto sui social, confermando così di aver trovato un nuovo amore dopo la fine della storia con Alessio Corvino.

