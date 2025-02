Uomini e Donne, Lavinia Mauro ha ritrovato l'amore? L'ex tronista avvistata insieme a un produttore musicale

News VIP

L'ex tronista di Uomini e Donne, Lavinia Mauro, avrebbe voltato pagina dopo la fine della storia con Alessio Corvino. Ecco l'indiscrezione che la vede insieme a un noto produttore musicale.

L'ex tronista Lavinia Mauro avrebbe ritrovato l'amore dopo la fine della relazione con il corteggiatore Alessio Corvino. I due hanno preso parte a Uomini e Donne nell'edizione del 2022/2023. Dopo alcuni mesi di percorso, Lavinia ha preferito Alessio all'altro corteggiatore, Alessio Campoli, e con lui ha intrapreso una romantica relazione, terminata però la scorsa primavera. Stando a una recente indiscrezione, sembra però che l'ex tronista del dating show di Canale 5 sia stata avvistata in compagnia di un produttore musicale.

Uomini e Donne, Lavinia Mauro avvistata in compagnia di un produttore musicale: nuovo amore per l'ex tronista?

A distanza di qualche mese dalla fine della storia con Alessio Corvino, Lavinia Mauro avrebbe trovato un nuovo interesse amoroso: l'ex tronista di Uomini e Donne, infatti, è stata avvistata in compagnia di un noto produttore musicale. A lanciare l'indiscrezione è stata l'esperta di gossip Deianira Marzano che ha postato sui social gli scatti dell'ex protagonista del trono classico in compagnia di un uomo. Negli scorsi mesi, a Lavinia Mauro era stata attribuita una simpatia romantica con un ex protagonista di Temptation Island, Gennaro Lillio, ma nessuno dei due ha mai confermato il flirt.

Questa volta, invece, sembrerebbe davvero che Lavinia Mauro abbia ritrovato l'amore, almeno, stando agli scatti che la ritraggono abbracciata a un noto produttore musicale. Quest'ultimo è Gow Tribe, alias Matteo Ciceroni. Dj e produttore musicale, molto amico di Achille Lauro, che ha accompagnato durante l'esperienza a Sanremo 2025.

Nelle foto postate da Deianira Marzano sul suo account Instagram, si nota l'ex tronista intenta a ballare con Ciceroni in una discoteca: i due sono molto vicini e l'ex tronista lo guarda con occhi innamorati. In altre foto, si vede Lavinia Mauro abbracciare il produttore musicale, mentre quest'ultimo si guarda intorno.

Uomini e Donne, la fine della storia tra Lavinia Mauro e Alessio Corvino

Lavinia Mauro è stata una delle troniste delle ultime edizioni di Uomini e Donne: ha diviso il trono classico con Federico Nicotera, al quale è rimasta molto legata, tanto che entrambi sono stati presenti alle rispettive scelte, e per i primi mesi delle loro relazioni si sono frequentati, uscendo a quattro. La relazione con Alessio Corvino è proseguita a gonfie vele per tutto il 2023 e buona parte dei primi mesi del 2024: la coppia è andata in vacanza insieme, ha partecipato a eventi e ha condiviso con i fan come procedeva la loro storia.

Le prime avvisaglie della crisi sono emerse già la scorsa primavera, quando Lavinia si è mostrata dopo un'operazione in ospedale, da sola, senza Alessio al suo fianco. L'ex corteggiatore è stato assente anche durante la laurea dell'ex tronista e da quel momento i due non si sono più mostrati insieme sui social.

Pochi mesi fa, infine, con un messaggio sui rispetti account Instagram, entrambi hanno annunciato la rottura, dichiarando che nutriranno sempre il massimo affetto e rispetto per l'altro, ma dividendo per sempre le loro strade.

