Uomini e Donne, la verità di Gloria Nicoletti sul rapporto con Guido Ricci: "Ecco come stanno davvero le cose"

Gloria Nicoletti vuota il sacco e racconta come stanno davvero le cose con Guido Ricci, il cavaliere con cui aveva deciso di lasciare il parterre over di Uomini e Donne.

Tra le coppie che hanno lasciato il parterre over di Uomini e Donne quest'anno c'è anche quella formata da Gloria Nicoletti e Guido Ricci. A raccontare come stanno le cose tra loro ci ha pensato l'ex dama che, in un'intervista rilasciata a Lorenzo Pugnaloni, ha rivelato che la frequentazione con il cavaliere non sta andando come sperava.

La rivelazione di Gloria Nicoletti sulla storia con Guido Ricci dopo Uomini e Donne

Gloria Nicoletti e Guido Ricci sono ai ferri corti? Dopo l’uscita di scena da Uomini e Donne, l'ex dama del parterre over del dating show di Canale 5 ha deciso di vuotare il sacco e raccontare come stanno realmente le cose tra lei e il cavaliere con cui aveva deciso di iniziare una frequentazione lontano dalle telecamere. Raggiunta dai microfoni di Lollo magazine, Gloria ha rivelato che tra loro sarebbe scoppiato una discussione nata da un episodio rivisto da lui in televisione:

Dalle ultime puntate c’erano un po’ di incertezze comportamentali da parte sua. Rivedendo la puntata, sono partiti i rimproveri, che hanno acceso un confronto acceso. Non si capisce bene se lui vuole risolvere o no. Sta di fatto che io non l’ho più rivisto. È rimasta una situazione un po’ in standby.

Come confessato da Gloria, la discussione si sarebbe trasformata in un momento di rottura che ha lasciato la loro frequentazione in standby. Nonostante la delicata situazione, l'ex dama del parterre over del popolare dating show condotto da Maria De Filippi ha rivelato di sentire il bisogno di un confronto e non ha escluso la possibilità di ricucire il rapporto:

Mi sono data un’opportunità. Sono uscita dal programma proprio perché gli ho creduto, anche se dire di essere innamorato dopo due giorni mi è sembrato strano. Le parole contano, ma sono i fatti che parlano…e nei fatti ha fatto ben poco. Sono tanti giorni che non lo vedo tra la distanza e impegni vari. Devo parlare con lui e chiarire bene tutto.

Il finale di stagione di Uomini e Donne

Come evolverà la situazione tra Gloria Nicoletti e Guido Ricci? Riusciranno a trovare un punto d'incontro e chiarire o decideranno di prendere strade diverse? Nell'attesa di scoprirlo, ricordiamo che la stagione di Uomini e Donne si concluderà stasera, venerdì 30 maggio 2025, alle 21.30 circa su Canale 5 con la scelta di Gianmarco Steri, sfidando così in termini di ascolti la finale di Sognando… Ballando con le stelle di Milly Carlucci.

Dopo un intenso percorso ricco di emozioni, tensioni e colpi di scena, Gianmarco stasera sceglierà la donna con cui iniziare una bellissima storia d'amore lontano dalle telecamere. Con chi, tra Nadia Di Diodato e Cristina Ferrara, il bel tronista romano deciderà di concludere il suo percorso sul trono?

