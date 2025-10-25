TGCom24
Uomini e Donne, la tronista Cristiana Anania finisce nel mirino di un'ex corteggiatrice: "Si sente unica"

L'influencer ed ex corteggiatrice di Uomini e Donne, Chiara Rabbi, ha deciso di vuotare il sacco sui social e rivelare il suo pensiero sulla tronista Cristiana Anania.

Cristiana Anania è l'attuale tronista di Uomini e Donne. A dire la sua ci ha pensato l'ex corteggiatrice Chiara Rabbi ,che ha deciso di intervenire sui social e rivelare il suo pensiero sulla protagonista della nuova stagione del popolare dating show condotto da Maria De Filippi.

Chiara Rabbi critica la nuova tronista di Uomini e Donne

Cristiana Anania, Flavio Ubirti e Sara Gaudenzi sono i protagonisti dell'attuale stagione del trono classico di Uomini e Donne. 22enne siciliana DOC da sempre amante del canto e della musica. Cristiana lavora come speaker radiofonica per Radio Time, una radio locale, e grazie alla sua spontaneità e determinazione sembra aver già conquistato tutto il pubblico.

A commentare il percorso della bella tronista Cristiana ci ha pensato sui social un'ex amata corteggiatrice del popolare dating show condotto da Maria De Filippi. Stiamo parlando dell'influencer Chiara Rabbi, che si è fatta conoscere dal pubblico di Canale 5 durante il trono dell’ormai ex volto Davide Donadei.

Le parole di Chiara Rabbi su Cristiana Anania

Chiara Rabbi è stata una delle corteggiatrici di Davide Donadei. Dopo la scelta ricaduta proprio su di lei, i due giovani hanno iniziato una storia d'amore che li ha portati anche a convivere per qualche anno. Purtroppo però le cose non sono andate come speravano e i due hanno deciso di prendere strade diverse.

A distanza di alcuni anni, Chiara ha definitivamente voltato pagina e ritrovato la serenità accanto ad Angelo Foresta e soprattutto non ha mai smesso di seguire le dinamiche di Uomini e Donne. Proprio ieri, mentre guardava la puntata del dating show di Canale 5, ha deciso di rompere il silenzio e commentare il trono di Cristiana Anania:

Io non la reggo e secondo me non è che si sente insicura, è che si sente unica. Comunque ragazzi, a me dispiace perché sono sempre pro donne, solidarietà femminile però Cristiana è veramente pesante. Ha atteggiamenti da bambina immatura, viziata, cioè è molto bella ma secondo me lei si sente troppo bella. Cri, anche meno, siamo tutte belle. Tu sei bellissima eh, però… pure dire a questo ragazzo: “ti arrendi troppo…”. Oh! Ma non le sta mai bene niente, troppo Cri. Dai, potrei essere tua sorella maggiore però, a me piacciono un po’ più tranquille. Un po’ più di umiltà.

