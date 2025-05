Uomini e Donne, la scelta di Gianmarco Steri in prima serata su Canale 5: ecco quando

News VIP

Uomini e Donne sbarca in prima serata con l'ultima scelta della stagione che concluderà il percorso del 29enne romano, Gianmarco Steri.

A partire da lunedì 26 maggio 2025 su Canale 5 andranno in onda gli ultimi cinque appuntamenti di Uomini e Donne, che, come ogni anno, chiuderà la sua stagione in vista della pausa estiva.

Uomini e Donne: la scelta di Gianmarco Steri andrà in onda venerdì 30 maggio in prima serata su Canale 5

Dopo aver assistito alle conclusioni e alle dinamiche finali che hanno animato il trono over, ora l’attenzione è tutta concentrata sul percorso del tronista Gianmarco Steri, il cui cammino verso l’amore è giunto ormai al momento decisivo.

Secondo quanto rivelato in anteprima da Dagospia, la puntata in cui verrà trasmessa la scelta di Gianmarco – già registrata nei giorni scorsi – sarà proposta in un appuntamento speciale: venerdì 30 maggio 2025, in prima serata su Canale 5. Si tratterà dell’ultima puntata della stagione prima della consueta pausa estiva, e non mancheranno emozioni e colpi di scena, come sempre accade in questi momenti tanto attesi dal pubblico affezionato del programma.

Dopo il "no" ricevuto da Martina De Ioannon, che ha deciso di chiudere la sua esperienza televisiva trovando la felicità accanto a Ciro Solimeno, Gianmarco sembra finalmente aver trovato una persona con cui costruire qualcosa di autentico. Il suo percorso ha appassionato i telespettatori, tra delusioni, confronti intensi e momenti di tenerezza, e ora si attende con impazienza di scoprire chi sia la ragazza che ha fatto breccia nel suo cuore.

La conferma ufficiale da parte di Mediaset non è ancora arrivata, ma secondo il giornalista Giuseppe Candela, la decisione sarebbe già stata presa: la scelta del tronista romano andrà in onda nel prime time di venerdì, a coronamento di un’edizione che ha saputo rinnovarsi pur restando fedele alla propria formula vincente. Subito dopo la puntata evento, la serata proseguirà con la messa in onda della fiction turca "Tradimento".

L’ultima settimana di Uomini e Donne si preannuncia quindi ricca di emozioni, con un finale tutto da vivere in prima serata. L’appuntamento è fissato: venerdì 30 maggio, Gianmarco farà la sua scelta, chiudendo così il suo percorso sentimentale davanti a milioni di spettatori.

PRIMA LA SCELTA, POI IL 'TRADIMENTO'. UOMINI E DONNE SBARCA IN PRIMA SERATA SU CANALE 5 PER L'ULTIMA PUNTATA STAGIONALE. VENERDÌ 30 MAGGIO TRASMETTERÀ LA SCELTA DEL TRONISTA GIANMARCO STERI, A SEGUIRE LA SOAP TURCA. SU RAI1 LA FINALE DI SOGNANDO BALLANDOhttps://t.co/GdmDMC6G43 — Giuseppe Candela (@GiusCandela) May 25, 2025

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.