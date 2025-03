Uomini e Donne: la madre di Cristina Ferrara, corteggiatrice di Gianmarco Steri, la difende dalle accuse: "Tutto finto"

News VIP

Cristina Ferrara è una delle corteggiatrici di Gianmarco Steri a Uomini e Donne e su di lei sono piovute diverse segnalazioni. In sua difesa è intervenuta la madre: ecco cosa ha dichiarato!

Cristina Ferrara è una delle tre corteggiatrici di Gianmarco Steri, il popolare tronista di Uomini e Donne: oltre a essere una delle papabili scelte del protagonista del trono classico del dating show, Cristina è anche spesso oggetto di critiche da parte dei fan, che non ne apprezzano il comportamento, e su di lei non sono mancate delle segnalazioni nelle scorse settimane. In sua difesa, è intervenuta di recente anche sua madre.

Uomini e Donne, Cristina Ferrara è già fidanzata? A difendere la corteggiatrice interviene la madre

Di recente, Deianira Marzano aveva diffuso alcune segnalazioni su Cristina Ferrara: la corteggiatrice di Gianmarco Steri non sarebbe, infatti, del tutto libera, ma avrebbe una relazione con un noto calciatore del Barcellona. Di costui erano stati diffusi anche nomi e alcuni scatti che richiamavano delle footo sul profilo Instagram della corteggiatrice e che lei stessa avrebbe rimosso. Nonostante da settimane circolino voci sull'inaffidabilità di Cristina e su alcuni suoi comportamenti per nulla chiari, in studio non si è mai discusso di questi rumors.

Tuttavia, a intervenire, è stata la madre di Cristina Ferrara, che ha svelato la verità sulla presunta relazione di Cristina con un calciatre del Barcellona. La madre della corteggiatrice si è esposta sui social, smentendo le voci che girano sul conto della figlia e definendole una manipolazione a suo danno. Di Cristina, infatti, molti fan hanno anche messo in dubbio il reale interesse per Gianmarco e di conseguenza la sua veridicità nel dating show di Canale 5.

Sua madre, però, ha deciso di rompere il silenzo e rispondere a una fan che su Instagram si è complimentata per Cristina e per il suo modo di essere: "Non merita una simile trattamento, è fantastica e vera". A questi complimenti, la madre di Cristina ha replicato, non mancando di lanciare una frecciatina agli haters della figlia: "Grazie, ciò che dicono di lei non corrisponde alla realtà. Le parole senza verità non la scalfiscono per fortuna".

Uomini e Donne, cosa succederà tra Cristina e Gianmarco? Ecco le ultime anticipazioni

Nonostante il bacio appassionato che Gianmarco e Cristina si sono scambiati, le ultime puntate hanno portato il gelo tra il tronista e la corteggiatrice: Gianmarco, infatti, ha inseguito Francesca Polizzi in aereoporto, per cercare di convincerla a non abbandonare il loro percorso, ma in questo modo ha completamente ignorato Cristina e il loro bacio, tanto che la corteggiatrice in una delle puntate andate in onda nei giorni scorsi ha commentato ironica che tra loro ci fosse stato solo un "limone".

La situazione non è migliorata nelle puntate successive e che non sono andate ancora in onda: Cristina, infatti, secondo le anticipazioni, non si presenterà a un'esterna con Gianmarco e anche in studio tra i due voleranno scintille, al punto che il tronista deciderà di darle un ultimatumo: o cambia atteggiamento e inizia a comportarsi da tronista o non andranno avanti nel loro percorso. Domenica 30 e lunedì 31 marzo si registreranno le nuove puntate: dopo l'avvicinamento con Francesca, a scapito proprio di Cristina, come evolverà la situazione tra la corteggiatrice e il tronista?

