Uomini e Donne, la dolorosa confessione di un'ex tronista: "È orrendo! Non riesco più ad avere una vita normale"

Teresa Cilia ha deciso di rompere il silenzio sui social e parlare del problema di salute, che ormai è diventato invalidante. Ecco cosa ha raccontato l'ex tronista di Uomini e Donne.

Manca sempre meno alla nuova stagione di Uomini e Donne. Dopo gli ascolti record di Temptation Island, i numerosi fan del dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi sono già in fermento per scoprire chi saranno i protagonisti del trono classico e del parterre over.

Teresa Cilia a cuore aperto sui social

Uomini e Donne è pronto a tornare con una nuova scoppiettante stagione! Come anticipato da Lorenzo Pugnaloni, le registrazioni del dating show di Maria De Filippi prenderanno il via a fine agosto, con un possibile inizio tra il 28 e il 29 del mese. La messa in onda, invece, è prevista per il 22 settembre.

In attesa di scoprire chi saranno i nuovi protagonisti del dating show di Canale 5, un'ex tronista si è lasciata andare a delle dolorose confessioni sui social. Stiamo parlando di Teresa Cilia che, rispondendo ad alcune domande dei suoi fan, ha svelato alcuni retroscena circa il problema di salute che la affligge da ormai diverso tempo.

Teresa Cilia parla del suo problema di salute

Teresa Cilia è un volto storico di Uomini e Donne. Proprio negli ultimi giorni è tornata a far parlare di sè per una serie di dichiarazioni sui suoi frequenti mal di testa che hanno incuriosito tutti i suoi fan. Dopo alcune domande che le sono arrivate in direct, l'ex tronista ha deciso di intervenire sui social e parlare apertamente del suo problema di salute.

"Ho fatto un intervento del forame ovale pervio tanti anni fa pensando di poter risolvere questo problema, ma di fatto non l’ho risolto, se non addirittura è anche peggiorato. Il problema è che non riesco a trovare una soluzione" ha esordito così Teresa, che ha poi spiegato di come ormai questa patologia sia diventata invalidante:

Adesso rifarò un controllo, magari questa volta andrò su Roma o Milano in un centro cefalee [...] C’è anche da dire che in estate comunque questa patologia va, secondo me, anche a aumentare per via del caldo, per via di tanti fattori [...] però credetemi è un qualcosa di orrendo che solo chi ci passa può capirlo. Io ormai ho paura anche di svegliarmi la mattina, perché già so che mi martella l’occhio, poi mi fanno male tutti i denti, è davvero invalidante, non riesco più ad avere una vita normale, perché qualsiasi cosa io faccio è un motivo che mi scatena l’emicrania. Non riesco a trovare il giusto equilibrio per vivere più serena senza mal di testa.

