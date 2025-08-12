Uomini e Donne, Francesca Polizzi torna a parlare di Gianmarco Steri: ecco perché

News VIP

Francesca Polizzi, interrogata dalle fan su Instagram, svela se ha risentito Gianmarco Steri dopo la fine di Uomini e Donne.

Francesca Polizzi è stata una delle corteggiatrici più amate dell’ultima stagione televisiva di Uomini e Donne, anche se il suo percorso alla corte di Gianmarco Steri si è interrotto bruscamente e non senza polemiche. Ora che si mormora che il tronista romano sia tornato single e si trova vicino a Palermo per le vacanze, molti fan hanno scritto a Francesca se l’avesse risentito. Ecco lei cosa ha svelato.

Uomini e Donne, Francesca Polizzi torna a parlare di Gianmarco Steri

In questa stagione televisiva di Uomini e Donne si sono alternati diversi tronisti, alcuni dei quali si sono rivelati un vero disastro, mentre altri hanno conquistato il pubblico con la loro trasparenza come nel caso di Gianmarco Steri. Alla corte del tronista romano è approdata anche Francesca Polizzi, una corteggiatrice fuori dalle righe con una grande personalità che ha colpito immediatamente Gianmarco. Inizialmente, infatti, tutti pensavano che sarebbe stata lei la scelta del giovane barbiere, soprattutto dopo il loro primo bacio, poi una serie di incomprensioni li hanno allontanati.

Francesca non si è più presentata in studio annunciando la scelta di eliminarsi dal programma di Maria De Filippi e Steri si è detto d’accordo, volendo concentrare la sua attenzione su altre corteggiatrici. A distanza di diversi mesi, Francesca è ancora molto amata dal pubblico di Canale 5, che ha visto in lei sincerità e trasparenza ma anche una mente brillante, tanto che su Instagram viene seguita da oltre 150mila followers. Polizzi parla della sua esperienza in Cina, ora sta organizzando nuovi viaggi, mentre cerca un lavoro parallelo a quello sul web che le sta comunque regalando molte soddisfazioni.

Nel frattempo, Gianmarco ha scelto Cristina Ferrara e tutto sembrava andare bene tra loro, fino a quando è arrivata una segnalazione inaspettata: il tronista ha lasciato la corteggiatrice salernitana, che starebbe molto male per lui. La rottura sarebbe avvenuta a ridosso di un viaggio tra amici di Gianmarco, volato a Palermo dove vive Francesca e così ai fan di Uomini e Donne è venuto qualche dubbio.

Uomini e Donne, Francesca e Gianmarco si sono risentiti?

Quando si è parlato di rottura ufficiale tra Gianmarco Steri e Cristina Ferrara, anche se i due protagonisti di Uomini e Donne non hanno confermato pubblicamente ma si sono limitati a mostrarsi distanti senza dare spiegazioni, e il tronista romano è volato a Palermo per una vacanza tra amici, è sorto un dubbio nei fan. Possibile che Gianmarco stesse cercando di attirare l’attenzione di Francesca Polizzi? Così la corteggiatrice è stata sommersa di domande da parte del popolo del web, tra cui una in particolare che le chiedeva se avesse mai più risentito Gianmarco.

“Per la milionesima volta no! Però non c’è nessun topo di astio/antipatia, almeno da parte mia”.

Ha fatto sapere prontamente Francesca, assicurando di non aver più sentito e contattato Gianmarco neppure ora che sembra essere tornato single. Qualche fan di Uomini e Donne un po’ ci spera nel vederli insieme lontano dalle telecamere, però i presupposti non ci sono. Del resto Gianmarco ha criticato molto Francesca per il suo lavoro sui social, cosa che faceva molto prima di conoscerlo, e ora lui si mormora sia addirittura interessato al Grande Fratello.

