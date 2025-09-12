Uomini e Donne, la dolce dedica di Giovanni Siciliano a Francesca Cruciani: l’amore continua

News VIP

Francesca Cruciani compie gli anni e Giovanni Siciliano le fa una dolce dedica. La coppia del trono over di Uomini e Donne è innamoratissima.

Procede a gonfie vele la love story tra Giovanni Siciliano e Francesca Cruciani. I due protagonisti del trono over, contro ogni aspettativa, hanno festeggiato i loro primi quattro mesi insieme. Ecco cosa ha scritto il cavaliere di Uomini e Donne su Instagram.

Uomini e Donne, Giovanni e Francesca innamoratissimi

Nonostante il pubblico di Uomini e Donne si sia mostrato profondamente scettico nei loro confronti, Francesca Cruciani e Giovanni Siciliano continuano a fare coppia fissa e sono anche piuttosto innamorati. I due protagonisti del trono over, una volta lasciato insieme lo studio, hanno iniziato subito a fare sul serio tanto che Giovanni ha presentato a Francesca i suoi figli e i due hanno preso a trascorrere sempre più tempo insieme, quasi come una vera e propria convivenza.

Mentre altre coppie si sono dette addio proprio a ridosso del ritorno di Uomini e Donne su Canale 5, in partenza con la nuova stagione dal 22 settembre 2025 al consueto orario, tra cui Gianmarco Steri e Cristina Ferrara che torneranno per parlare della rottura, Giovanni e Francesca resistono e sono davvero molto carini e dolci insieme. Il cavaliere partenopeo ha deciso di fare uno strappo alla regola in occasione del compleanno della sua fidanzata, facendole una dedica molto sentita su Instagram, che non è passata inosservata tra i fan del programma di Maria De Filippi.

Uomini e Donne, Giovanni fa una dedica a Francesca

Giovanni Siciliano e Francesca Cruciani hanno dimostrato che non sempre le prime impressioni sono quelle giuste. Questa coppia di Uomini e Donne, infatti, è più solida che mai e ha festeggiato recentemente i primi quattro mesi insieme. In occasione del compleanno della dama, Giovanni ha deciso di fare una bella dedica social alla sua compagna:

“Non sono bravissimo ad esprimermi con i sentimenti ma voglio dire ciò che sento… Di sicuro non sono una persona facile da gestire e starci vicino, ma ad oggi che sono 4 mesi che stiamo insieme sei stata sempre in grado di supportare e sopportare la mia vita complessa e contorta , ma tu sei stata in grado di entrare un passo per volta e trovare il posto giusto per te… inizialmente sono sempre stato sulle mie difese perché sono molto diffidente, ma il tuo modo di essere dolce e apprensiva mi ha fatto aprire le porte… adesso che sei stata capace di entrare ti prenderò per mano e percorreremo il nostro cammino, non so quanto durerà , spero più a lungo possibile, ma voglio viverlo intensamente giorno per giorno”.

Una dedica davvero molto dolce e sentita che è stata immensamente notata dal pubblico di Uomini e Donne. Chissà se la coppia tornerà in studio per parlare della loro relazione, sicuramente a molti farebbe piacere rivederli insieme davanti le telecamere. Certo la presenza di Giovanni potrebbe portare anche a scontri, come sappiamo non era certamente uno dei più amati tra i suoi colleghi.

