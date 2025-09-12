TGCom24
Home | VIP | News | Uomini e Donne | Uomini e Donne, la dolce dedica di Giovanni Siciliano a Francesca Cruciani: l’amore continua
Schede di riferimento
Uomini e Donne
Uomini e Donne
News VIP

Uomini e Donne, la dolce dedica di Giovanni Siciliano a Francesca Cruciani: l’amore continua

Irene Sangermano

Francesca Cruciani compie gli anni e Giovanni Siciliano le fa una dolce dedica. La coppia del trono over di Uomini e Donne è innamoratissima.

Uomini e Donne, la dolce dedica di Giovanni Siciliano a Francesca Cruciani: l’amore continua

Procede a gonfie vele la love story tra Giovanni Siciliano e Francesca Cruciani. I due protagonisti del trono over, contro ogni aspettativa, hanno festeggiato i loro primi quattro mesi insieme. Ecco cosa ha scritto il cavaliere di Uomini e Donne su Instagram.

Uomini e Donne, Giovanni e Francesca innamoratissimi

Nonostante il pubblico di Uomini e Donne si sia mostrato profondamente scettico nei loro confronti, Francesca Cruciani e Giovanni Siciliano continuano a fare coppia fissa e sono anche piuttosto innamorati. I due protagonisti del trono over, una volta lasciato insieme lo studio, hanno iniziato subito a fare sul serio tanto che Giovanni ha presentato a Francesca i suoi figli e i due hanno preso a trascorrere sempre più tempo insieme, quasi come una vera e propria convivenza.

Mentre altre coppie si sono dette addio proprio a ridosso del ritorno di Uomini e Donne su Canale 5, in partenza con la nuova stagione dal 22 settembre 2025 al consueto orario, tra cui Gianmarco Steri e Cristina Ferrara che torneranno per parlare della rottura, Giovanni e Francesca resistono e sono davvero molto carini e dolci insieme. Il cavaliere partenopeo ha deciso di fare uno strappo alla regola in occasione del compleanno della sua fidanzata, facendole una dedica molto sentita su Instagram, che non è passata inosservata tra i fan del programma di Maria De Filippi.

Uomini e Donne, Giovanni fa una dedica a Francesca

Giovanni Siciliano e Francesca Cruciani hanno dimostrato che non sempre le prime impressioni sono quelle giuste. Questa coppia di Uomini e Donne, infatti, è più solida che mai e ha festeggiato recentemente i primi quattro mesi insieme. In occasione del compleanno della dama, Giovanni ha deciso di fare una bella dedica social alla sua compagna:

“Non sono bravissimo ad esprimermi con i sentimenti ma voglio dire ciò che sento… Di sicuro non sono una persona facile da gestire e starci vicino, ma ad oggi che sono 4 mesi che stiamo insieme sei stata sempre in grado di supportare e sopportare la mia vita complessa e contorta , ma tu sei stata in grado di entrare un passo per volta e trovare il posto giusto per te… inizialmente sono sempre stato sulle mie difese perché sono molto diffidente, ma il tuo modo di essere dolce e apprensiva mi ha fatto aprire le porte… adesso che sei stata capace di entrare ti prenderò per mano e percorreremo il nostro cammino, non so quanto durerà , spero più a lungo possibile, ma voglio viverlo intensamente giorno per giorno”.

Una dedica davvero molto dolce e sentita che è stata immensamente notata dal pubblico di Uomini e Donne. Chissà se la coppia tornerà in studio per parlare della loro relazione, sicuramente a molti farebbe piacere rivederli insieme davanti le telecamere. Certo la presenza di Giovanni potrebbe portare anche a scontri, come sappiamo non era certamente uno dei più amati tra i suoi colleghi.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Schede di riferimento
Uomini e Donne
Uomini e Donne
Irene Sangermano
  • Redattore Sezione TV
  • Competenze nel campo del gossip
Suggerisci una correzione per l'articolo
News Correlate
Ballando con le stelle, infortunio per Andrea Delogu? Ecco come stanno andando le prove
news VIP Ballando con le stelle, infortunio per Andrea Delogu? Ecco come stanno andando le prove
La Notte nel Cuore Anticipazioni Turche: Esma a letto con Esat ma se ne pentirà amaramente... e sarà un dramma!
anticipazioni TV La Notte nel Cuore Anticipazioni Turche: Esma a letto con Esat ma se ne pentirà amaramente... e sarà un dramma!
La Promessa Anticipazioni 13 settembre 2025: Marcelo trema, la sua vita non è ancora salva!
anticipazioni TV La Promessa Anticipazioni 13 settembre 2025: Marcelo trema, la sua vita non è ancora salva!
La forza di una donna Anticipazioni 13 settembre 2025: Si mette male per Ceyda e Yeliz...
anticipazioni TV La forza di una donna Anticipazioni 13 settembre 2025: Si mette male per Ceyda e Yeliz...
Caroline Tronelli sparisce da Instagram, la scelta della fidanzata di Stefano De Martino
news VIP Caroline Tronelli sparisce da Instagram, la scelta della fidanzata di Stefano De Martino
Temptation Island, Federica Petagna: "Ecco come vanno le cose tra me e Stefano Tediosi dopo il Gf"
news VIP Temptation Island, Federica Petagna: "Ecco come vanno le cose tra me e Stefano Tediosi dopo il Gf"
Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser distrutti dal dolore, morta la cagnolina Aspi
news VIP Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser distrutti dal dolore, morta la cagnolina Aspi
Bufera su Katia Ricciarelli: diffida dalla segretaria di Pippo Baudo
news VIP Bufera su Katia Ricciarelli: diffida dalla segretaria di Pippo Baudo
Scopri tutte le News Film
I Programmi del Momento
Beautiful
Uomini e Donne
Un Posto al Sole
Grande Fratello
La Promessa
Temptation Island
Amici
L'Isola dei Famosi
La forza di una donna
Il Paradiso delle Signore
Tutti i Programmi TV
Stasera in TV
Guida TV