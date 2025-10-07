Uomini e Donne, la confessione di Mario Cusitore: "Basta serate in discoteca!"

News VIP

L'ex cavaliere di Uomini e Donne Mario Cusitore ha pubblicato su Instagram un messaggio in cui confessava di aver deciso di cambiare vita!

Mario Cusitore è stato uno dei corteggiatori, poi cavalieri, più noti delle ultime edizioni di Uomini e Donne. Speaker napoletano (all'epoca per Radio Kiss Kiss), era sceso al centro studio per Ida Platano. La loro frequentazione era stata segnata da segnalazioni di donne che riferivano che Cusitore non era affatto fedele alla tronista e dopo il famoso b&b gate Ida aveva cacciato Mario dallo studio. A settembre, Cusitore era diventato un cavaliere del trono over e pur conquistando la simpatia di Maria De Filippi non aveva catturato quella delle dame del parterre. Alla fine, stanco di essere sempre accusato di far serata in discoteca con altre donne, Mario aveva abbandonato il programma. Nei giorni scorsi, l'ex cavaliere ha postato un lungo messaggio sui social dove ha confessato di aver deciso di cambiare totalmente vita...

Uomini e Donne, Mario Cusitore: confessione shock per l'ex cavaliere

Mario Cusitore si è fatto conoscere per la natura goliardica e una certa predilizione per l'infedeltà. Ne sa qualcosa la povera Ida Platano, che si era fortemente invaghita dello speaker radiofonico e aveva cercato in tutti i modi di giustificare le segnalazioni che arrivavano su di lui. Quando poi era esploso il famoso b&b gate, Mario era stato smascherato e, nonostante si professasse innocente, aveva ricevuto il benservito. Non contento, lo scorso anno, è tornato nel dating show come cavaliere e ha intrapreso una conoscenza con Morena Farfante e Margherita Aiello, ingannandole entrambe e guadagnanosi a pieno titolo la fama di "malessere napoletano". Dopo la fine della storia con le due dame, Mario sembrava aver deciso di restare nel programma come semplice spettatore, poiché aveva rifiutato diverse donne scese per conoscerlo.

Ma, in maniera inaspettata, era stato travolto da un nuovo scandalo, che riguardava questa volta il tronista Alessio Pecorelli. Quest'ultimo, infatti, era stato pizzicato in discoteca, violando le regole della redazione, e Mario era con lui. Indignato per tutto ciò che stava succedendo ad Alessio, il cavaliere aveva deciso di abbandonare definitivamente il programma. Quest'anno, ha deciso di non tornare, suscitando il dispiacere delle sue numerose fan, che hanno sentito la mancanza delle sue storie al centro studio. Molti avevano sperato in un avvicinamento con Ida Platano, ma l'ex tronista e dama ha ammesso di non volerne più sapere di lui, spezzando per sempre il sogno di chi li voleva insieme come coppia.

Di recente, Mario ha poi postato sui social un messaggio in cui raccontava delle sue ultime disavventure, svelando anche di aver deciso di cambiare vita e dare un taglio alle serate trascorse in discoteca.

Cambio di rotta per Mario Cusitore? Lui confessa: "Basta serate in discoteca"

Sui social, Mario Cusitore ha deciso di confessare ai fan di voler cambiare vita. L'ex cavaliere del trono over non ha mai nascosto di trascorrere molte serate in discoteca, in compagnia di amici, a ballare e bere, circondato sempre da nuove conoscenze. Questi erano anche alcuni degli argomenti per cui veniva spesso criticato al centro studio e che poi hanno portato alla sua cacciata da Uomini e Donne. Su Instagram, l'ex corteggiatore di Ida Platano ha raccontato di aver vissuto alcuni momenti negativi, che lo hanno spinto a guardarsi dentro. Nel corso della giornata di domenica 6 ottobre, Cusitore ha postato una confessione sui social che ha suscitato non poca curiosità tra i fan:

"Ho deciso di rendervi partecipi di quello che mi accade. Chiedo scusa per l'assenza, ma ieri è stata una giornata no. Ad oggi è giusto fare i conti col passato, gli errori, le cose giuste e gli obiettivi, e sono arrivato alla conclusione che devo dire basta alle cose futili, alle serate senza senso in giro per i locali e alle persone negative. Da questo momento esisto solo io, è una pausa di riflessione con me stesso. Ho bisogno di stare un po' per i fatti miei, grazie"

Dalle sue parole è evidente che l'ex cavaliere deve aver vissuto un periodo non semplice, forse, non solo a livello sentimentale, ma anche lavorativo e personale. Questa sua decisione di cambiare il suo stile di vita e "tagliare i ponti" con persone negative potrebbe dipendere da un reale desiderio di vivere una vita piena e diversa, più soddisfacente sotto più punti di vista.

