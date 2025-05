Uomini e Donne, l'opinione sulla puntata: Giovanni fa la sua mossa, Francesca ci casca e se lo riprende

News VIP

Nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi, martedì 27 maggio 2025 su Canale 5, Arcangelo e Cinzia sotto accusa mentre Gemma Galgani non riesce proprio a superarla e fa un gesto davvero brutto verso il cavaliere. Tornano in studio alcune coppie innamorate, mentre Francesca Cruciani rimane colpita dalle confessioni d'amore di Giovanni Siciliano. Ecco il nostro commento alla puntata odierna del dating show di Maria De Filippi.

Uomini e Donne: Giovanni si riprende Francesca

La nuova puntata di Uomini e Donne riprende dai dubbi su Arcangelo e Cinzia dopo che Gemma Galgani ha completamente perso le staffe contro il cavaliere e la sua rivale. Cinzia ha raccontato di aver cucinato per Arcangelo ma ha negato che tra loro ci sia stata dell’intimità, anche se nessuno le crede. Ma il vero colpo di scena di oggi è senza dubbio il ritorno di Giovanni Siciliano in studio, con lo sguardo beffardo di chi sa che sta per creare il pandemonio ma se ne frega altamente. C’è da dire che il cavaliere partenopeo è senza dubbio un personaggio e che ci ha regalato davvero tanti momenti imperdibili, anche a spese della sua dignità. Giovanni è stato allontanato dopo una segnalazione trapelata sui social che lo vedeva insieme ad un’altra donna, e lui ha dovuto confessare che era una sua frequentazione. Giovanni è tornato per confessare a Francesca di voler cambiare per lei, di volerla frequentare anche fuori dal programma perché, citiamo, “fai troppo rumore per essere un pensiero”.

Non sappiamo se lasciarci prendere dai conati o fare un applauso alla faccia tosta del cavaliere, nel dubbio perché non entrambe le opzioni. Francesca, emozionata come una scolaretta il primo giorno, come se nessuno le avesse mai detto di essere interessata a lei, trema e ammette di non aver mai smesso di pensarlo ma di non fidarsi di lui e chiede tempo. Spoiler: stanno insieme. Nella questione interviene anche Alessio Pilli Stella che, da portatore di verità e luce quale è, non può non commentare e rimproverare durante Francesca perché è chiaro che vuole riprendersi Giovanni nonostante tutte le prese in giro del cavaliere. Comunque alla fine la coppia balla al centro dello studio ed è chiaro che Giovanni ha fatto bene il suo lavoro, Francesca è totalmente persa per lui.

Uomini e Donne, tornano alcune coppie del trono over ed è amore da tutti i pori

Tornano in studio due coppie che sono ancora molto innamorate dopo aver lasciato insieme lo studio di Uomini e Donne. Ma prima un momento davvero basso per Gemma Galgani che, come una stalker, segue Arcangelo per l’intero studio incespicando con i suoi tacchi rosso fuoco per poi svuotargli in testa un pacchetto di patatine (che tutti, sia chiaro, fanno a gara per chiamare con la giusta marca perché va bene tutto ma è sempre momento per la pubblicità dei partner). Tornando alle coppie, si parte con Barbara De Santi e Ruggero, e possiamo ammettere di non aver mai visto la dama così rilassata, poi spazio anche a Gabriele e Tiziana, anche loro innamoratissimi dopo sei mesi insieme che hanno vissuto iniziando immediatamente la convivenza.

Bellissimo momento d’amore, spazzato via immediatamente da nuove critiche a Cinzia e Arcangelo. Nella conversazione si inserisce anche Alessio, che oggi ha deciso che vuole diventare opinionista senza merito, e se l’è presa con Arcangelo che, dopo non aver fatto una piega per le patatine e per questo gli va dato merito, ha replicato affermando che il vero maleducato è Alessio che neppure lo saluta in stazione. Infine, ecco che tornano anche Giuseppe e Rosanna innamoratissimi dopo aver lasciato insieme lo studio, tanto che lei finalmente ha deciso di mettersi a nudo con una lettera molto sentita per confessare tutti i suoi sentimenti.

