Uomini e Donne, l'opinione della puntata: Gemma perde le staffe e diventa una furia, volano stracci

Nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi, lunedì 26 maggio 2025 su Canale 5, Gemma Galgani è una furia contro Arcangelo e non molla la presa, prendendosela anche con Cinzia. La dama viene attaccata su tutti i fronti, soprattutto dopo aver raccontato di essere uscita con Antonio, mentre Arcangelo è messo alle strette perché nessuno gli crede più. Ecco il nostro commento alla puntata odierna del dating show di Maria De Filippi.

Uomini e Donne: Gemma è una furia

Si torna al Gemmadì più Gemmadì di sempre con la dama furiosa come una iena con Arcangelo. Dopo l’ultima puntata di Uomini e Donne, Gemma Galgani rincorre il cavaliere dietro le quinte per insultarlo, continuando a rimproverargli di averla presa in giro dicendole di tenere a lei e di volerla conoscere sul serio, per poi baciare Cinzia e dichiararsi a Marina. Arcangelo, che ha ricevuto un’ovazione social per l’intrigo che è riuscito a creare in studio, è un gran furbone e su questo non ci piove, ma va anche detto che l’unica che poteva credere di interessargli veramente senza nessun segnale - eccezione fatta per i baci con morsi, ad onore di cronaca - è Gemma con la sua visione romantica dell’amore che ricorda quello di un’adolescente. Torniamo dietro le quinte con il confronto tra Arcangelo e Marina.

Dopo aver espresso la sua preferenza al centro dello studio come un vero tronista, la dama è rimasta particolarmente colpita dal gesto ma ha confidato di non aver potuto fare un passo indietro e ripensarci dal momento che non si fida più di lui. Nonostante tutto, il cavaliere promette di contattarla perché gli mancherà e ovviamente noi non ci crediamo neppure per un momento. In studio troviamo uno schieramento del trono over degno della terza guerra punica e infatti sono scintille. Di rosso vestita, Gemma è velenosa come una serpe e lancia frecciatine a destra e manca, ma questa volta ce l’ha particolarmente in Cinzia.

Uomini e Donne: tutti contro Cinzia

Cinzia sembra ancora essere molto legata a quello che c’è stato con Arcangelo, per la cronaca due appuntamenti e tanti baci dunque nulla di profondo, e quindi è passata sopra al fatto che il cavaliere ha scelto Marina in mondovisione. Ed è chiaro che Cinzia si presta alle peggiori critiche della giornata, nuova nemica numero uno di Gemma ma fortemente criticata anche dagli opinionisti, che trovano la dama incoerente e poco elegante. Nel frattempo, Cinzia ha iniziato a uscire con Antonio, che abita vicino casa sua, con il quale c’è una bella sintonia ma non sembra essere sufficiente e farle dimenticare Arcangelo.

Nel discorso si intromette anche Sebastiano, che per un periodo è uscito con la dama, che questa volta fa un’osservazione perfetta, bisogna ammetterlo. Cinzia sta ad Arcangelo come lui sta a Gemma: in sintesi si stanno tutti sfruttando per un briciolo di popolarità. E mentre Antonio era pronto a concedere alla dama l’esclusiva per conoscere solo lei, Cinzia non sembra interessata e torna a ribadire che lei vuole uscire anche con Arcangelo, suscitando una nuova ondata di veleno da parte di una Gemma di rosso vestita, colpita e affondata quando si fa notare che lui sarebbe interessato anche a Sabrina Zago. Passiamo al capitolo romantico della puntata: Emanuele e Valentina. Lui le ha fatto una vera e propria serenata come solo Napoli sa fare, e così l'ha conquistata e infatti la coppia esce insieme dal programma.

