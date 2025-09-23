Uomini e Donne, l'opinione della puntata: Valerio non ne azzecca una, Rosario ''invergognito''

News VIP

Nella puntata di Uomini e Donne di oggi, martedì 23 settembre 2025, su Canale 5 spazio ad alcuni protagonisti di Temptation Island. Valerio Ciaffaroni appare sempre più confuso e meno attendibile, mentre Lucia Ilardo smaschera Rosario Guglielmi che viene silurato da Maria De Filippi. Ecco la nostra opinione sulla puntata.

Uomini e Donne, Valerio consigliamo un percorso psicologico importante

Largo ad alcuni protagonisti di Temptation Island in particolare a Sarah Esposito, Valerio Ciaffaroni e Arianna Mercuri. Siamo tutti confusi, a partire da Maria De Filippi che è sconcertata oltre ogni dire tanto da cercare di interrogare Valerio, che non sa neppure lui come spiegarsi. Ma partiamo con ordine. Durante l’intervista con Filippo Bisciglia a Temptation Island e poi… E Poi, Valerio ha ammesso di essere ancora innamorato di Sarah ma di nutrire dei dubbi a causa del loro rapporto turbolento, segnato anche dai tradimenti della ragazza nel passato. Neppure una settimana dopo, tuttavia, Valerio è tornato da Ary e ha scelto di stare con lei.

A commentare la questione è Gianni Sperti, che difende - ma anche giustamente diciamo noi - a spada tratta Sarah dal momento che Valerio l’ha combinata davvero grossa. La chicca è Arianna che cerca anche di giustificare Valerio parlando di confusione, ma quale confusione di grazia? Sarah comunque ci fornisce un bel colpo di scena leggendo una lettera, datata 3 settembre 2025, che Valerio le ha scritto e dalla quale traspare molto sentimento. Arianna, finalmente spiazzata dalla lettera, chiede spiegazioni e lui ammette che è una lettera d’addio anche se sembra più una lettera d’amore.

Interviene nuovamente Gianni per sottolineare come Valerio non faccia altro che rinfacciare il passato di Sarah per uscirne pulito, dato che lui si è comportato nello stesso modo e questo è sotto gli occhi di tutti. Arianna cerca di giustificare a sua volta la situazione ma a sua volta è confusa dalla situazione, che lascia sempre più basita Maria che fa notare che solo cinque giorni prima Valerio era certo di provare qualcosa per Sarah.

Uomini e Donne, Lucia smaschera Rosario

La puntata di Uomini e Donne continua con altri due nuovi protagonisti di Temptation Island, ovvero Rosario Guglielmi e Lucia Ilardo. Lui ha accettato il trono offerto da Maria De Filippi durante lo speciale del programma condotto da Filippo Bisciglia e ora per lui arriva la figura peggiore che potesse fare in tv. Lucia è agguerrita, ferita da Rosario che ha accusato di non aver mai voluto convivere.

Insomma, Lucia si capisce sin da subito che ha qualcosa da dire ma ci mette oltre venti minuti a farci capire cosa ha da dire ovvero che… Rullo di tamburi… È andata a letto con Rosario dopo che lui ha accettato il trono. Vista la situazione, con il colpo di scena servito, Maria De Filippi dichiara che il trono salta. Un bello sgambetto da parte di Lucia, che comunque appare piuttosto turbata dalla situazione mentre Rosario è delusissimo dalle parole di Maria, che lo invita a chiarire con Lucia fuori dalle telecamere. Il trono più veloce della storia!

