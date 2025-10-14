Uomini e Donne, l'opinione della puntata: Sara Gaudenzi ottiene il trono, colpo di scena di Maria De Filippi!

News VIP

Oggi, martedì 14 ottobre, è andata in onda una nuova puntata di Uomini e Donne: con un inaspettato colpo di scena, Sara Gaudenzi diventa tronista!

Nella nuova puntata di Uomini e Donne, in onda su Canale 5 oggi, martedì 14 ottobre, Maria De Filippi rivoluziona il dating show è nomina Sara Gaudenzi nuova tronista! L'ennesima discussione con Flavio Ubirti infatti porterà la corteggiatrice a una drastica decisione e spingerà la padrona di casa a regalarle una nuova opportunià nel programma con un ruolo completamente diverso!

Uomini e Donne, l'opinione della puntata: Sara Gaudenzi è la nuova tronista!

Sin da quando Sara Gaudenzi è apparsa tra le corteggiatrici di Flavio Ubirti a Uomini e Donne, abbiamo capito che la verace romana - amica tra le altre cose di un altro ex volto del dating show di Canale 5, l'ex tronista Gianmarco Steri - sarebbe diventata una figura importante nell'attuale edizione. Solo, non immaginavamo certo fino a che punto...Sara si è fatta subito conoscere per il suo carattere focoso e provocatorio: tra una risposta in romanesco stretto e un ragionamento campato per aria, ma accuratamente orchestrato per accattivarsi le simpatie del pubblico in studio, degli opinionisti e di Maria De Filippi, si è fatta immediatamente notare. E non in senso del tutto positivo...

I suoi modi di fare, infatti, hanno oscurato le altre corteggiatrici di Flavio, decisamente più bon ton e tranquille. Sara ha fortemente criticato le esterne delle altre due rivali, Martina e Nicole, sulle quali ha avuto molto da ridire. Ma a uscirne peggio è stato forse lo stesso tronista, definito da Sara "moscio" e privo di interesse. Opinione che, in parte, Flavio non ha ancora smentito, troppo occupato a evitare i litigi le sue corteggiatrici. Anche nella puntata di oggi, martedì 14 ottobre, il tronista si è trovato a dover fronteggiare una Sara furiosa. Mentre nelle precedenti puntate la corteggiatrice si è limitata a sbadigliare con aria annoiata alle esterne del tronista con Nicole e Martina, questa volta ha dichiarato di essere stanca del comportamento di Flavio e della sua mancanza di spina dorsale.

Sara si è detta stanca di corteggiare un uomo che ritiene che rispondere ogni tanto in studio a qualche commento negativo sia sinonimo di carattere e ha deciso di autoeliminarsi e abbandonare il programma!

Uomini e Donne, Sara Gaudenzi e la sua scalata da corteggiatrice a nuova tronista del programma

Se i fan di Uomini e Donne speravano di essersi così liberati della corteggiatrice romana, vista la sua decisione di autoeliminarsi, non avevano fatto i conti con la padrona di casa. Maria De Filippi è rimasta evidentemente colpita dalla vivacità di Sara e, consapevole che - almeno per ora - né Flavio, né Cristiana stanno riscuotendo il successo sperato, ha pensato bene di nominare Sara Gaudenzi nuova tronista! E mentre Flavio siede ancora sul trono! La proposta arriverà in maniera così inaspettata da lasciare Sara senza parole, dopotutto, non tutti i giorni si riceve dalla regina di Canale 5 un invito del tipo "che ti frega di lui, fai la tronista". In questo caso specifico, Maria De Filippi le indica la sedia da tronista e la invita a sedersi lì. Questa proposta viene ovviamente accettata da Sara, come testimoniano anche la sua clip di presentazione, apparsa su Witty qualche settimana fa. La corteggiatrice è ovviamente parsa sorpresa ed emozionata, tanto da sciogliersi in lacrime, ma il suo comportamento ha continuato a suscitare dubbi nel pubblico da casa: Sara è stata sempre consapevole di ciò che poteva ottenere attirando l'attenzione e le simpatie della conduttrice e quando ha compreso che Flavio non le interessava ha voluto puntare in alto. Direttamente al trono classico.

Il trambusto per la nomina a tronista di Sara non ci ha fatto dimenticare del trono over. In questa puntata spazio a Federico Mastrostefano, che non solo ha dimostrato di avere una certa curiosità nei confronti di Barbara De Santi, ma ha anche deciso di uscirci insieme! Nonostante le premesse promettenti, però, in studio Federico preferisce chiudere con la dama, appena tornata nel programma dopo la fine della storia con Ruggiero D'Andrea. Il cavaliere ha, inoltre, eliminato tutte le altre dame e ha intrapreso una frequentazione esclusiva con Agnese De Pasquale, con la quale però non mancano turbolenze, per l'atteggiamento irrispettoso che Federico ha mostrato nei suoi confronti. Sabrina Zago intanto conosce Nicola, un cavaliere che diventerà molto importante per lei (occhio alle Anticipazioni!), ma è anche protagonista di una lite con Tina Cipollari, che non mostra di gradire i modi di fare della dama e il suo modo di pensare.

