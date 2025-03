Uomini e Donne, l'opinione della puntata: Orlando show, il cavaliere confonde tutti compreso sé stesso!

News VIP

Nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi, mercoledì 19 marzo 2025 su Canale5, nuovi dubbi su Orlando mentre Francesca Polizzi incalza Gianmarco Steri, e Giuseppe tenta ancora con Sabrina.

Nella puntata di Uomini e Donne di oggi, mercoledì 19 marzo 2025 su Canale 5, Giuseppe tenta un faccia a faccia con Sabrina, disturbato dalla nuova dama Isabella. Orlando e Gemma Galgani escono in esterna ma ci sono ancora molti dubbi sul cavaliere. Ecco la nostra opinione sulla puntata odierna del dating show di Maria De Filippi.

Uomini e Donne, Giuseppe e lo sguardo dell’uomo che non deve chiedere mai

La nuova puntata di Uomini e Donne riprende dal confronto tra Giuseppe e Sabrina Zago. La dama ha bloccato ovunque il cavaliere per evitare contatti, e Giuseppe non sembra aver pianto lacrime dato che è uscito con ben due dame ovvero Isabella e Lucia. Giuseppe, che vuole essere il nuovo Giorgio Manetti, ha comunque trovato indigesto per il suo smisurato ego il fatto che Sabrina preferisca escluderlo, non dandogli modo di orbitargli intorno per continuare a tenerla nelle sue grinfie, pur non volendola. Surreale eh, eppure questo è quanto. Così, con l’aria dell’uomo che non deve chiedere mai, Giuseppe si è avvicinato a Sabrina per costringerla a guardarla negli occhi ma lei sembra aver tenuto botta, mostrandosi finalmente glaciale.

Eppure, invece, di applaudire alla dama e al suo rinnovato coraggio, ecco che Isabella si insinua nel discorso per fare un rimprovero a Sabrina, accusandola di essere troppo pesante nei confronti del cavaliere. Isabella, inoltre, ci fa sapere che si sente dispiaciuta per Giuseppe che viene sempre attaccato al centro dello studio. Ma ci sarà un motivo diciamo noi? Evidentemente la dama non coglie. Passiamo poi alla strana coppia composta da Orlando e Gemma Galgani, che ancora non convincono Tina Cipollari.

Uomini e Donne, Orlando ovvero la capacità di “buttarla in caciara”

Torniamo alla conoscenza tra Orlando e Gemma Galgani. La dama torinese sta continuando a conoscere il verace cavaliere romano, che ha una qualità indiscussa dalla sua parte (certamente non quella di scegliere il giusto look per le sfilate), ovvero quella di “buttarla in caciara” come si dice a Roma, ovvero confondere talmente tanto l’interlocutore durante una discussione da perdere il punto della stessa. Orlando non bacia Gemma neppure questa volta e Tina Cipollari lo incalza come un carro armato dal quale è impossibile sfuggire. Il cavaliere, tuttavia, la butta sulla vena filosofica - di quale corrente non ci è chiaro - parlando di amore, amicizia, sentimenti per poi rivelare di avere interesse per un’altra dama, pur senza farne il nome. Notizia sconvolgente non fosse che poco dopo lui stesso aggiunge che Gemma al momento è la sua priorità e la dama, frastornata, accetta tutto passivamente.

Insomma, Orlando è geniale nel suo e questo gli va dato come merito, peccato che la recita stia per finire! Passiamo poi al trono classico e facciamo un grande applauso a Francesca Polizzi che ha gli attributi di mettere all’angolo il ragazzo che le piace, in questo caso il tronista Gianmarco Steri, chiedendogli se è interessato davvero o no. Il tronista si giustifica e poi scopriamo che è uscito in esterna con Nadia Di Diodato e Cristina Ferrara. L’esterna con la prima corteggiatrice è andata molto bene, c’è stato molto contatto fisico e sembra che Nadia stia recuperando terrendo rispetto alle sue rivali dopo una partenza particolare.

