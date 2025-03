Uomini e Donne, l'opinione della puntata: Giuseppe aspirante nuovo Giorgio Manetti, la scena surreale con Sabrina (VIDEO)

News VIP

Uomini e Donne è tornato in onda oggi, martedì 18 marzo, con una nuova puntata su Canale 5. Giuseppe sembra aspirare a diventare il nuovo Giorgio Manetti e va ancora in scena al centro studio con i suoi modi di fare molto discutibili. Ecco la nostra opinione!

La nuova puntata di Uomini e Donne comincia con l'ennesima sceneggiata di Giuseppe al centro studio con Sabrina e altre due dame, Lucia e Isabella. L'arroganza del cavaliere nel credersi il nuovo Giorgio Manetti della situazione è tale che per oltre mezz'ora assistiamo al suo teatrino al centro studio.

Uomini e Donne, l'opinione della puntata: Giuseppe suggerisce a Sabrina di "sedersi e aspettare", mentre lui frequenta altre donne!

Il pubblico di Canale 5 potrebbe far partire presto una petizione contro Giuseppe e i suoi pessimi tentativi di (ri)conquistare Sabrina: il cavaliere, dopo la sfilata e le accuse alla dama di essersi comportata in maniera fin troppo leggera con Alessio, la ferma e prova a convincerla di non chiudere con lui. Si poggia la mano di Sabrina sul cuore e le ricorda che se ha provato gelosia per lei evidentemente deve provare qualcosa per lei...Sabrina, svegliati! La situazione è così tragica che Tina Cipollari raggiunge Sabrina in camerino per assicurarsi che la dama abbia davvero bloccato Giuseppe, come si era ripromessa di fare. La dama la rassicura che è così, ma nella nuova puntata è ancora seduta al centro studio, dove però riceve una sgradita sorpresa: Giuseppe è uscito con altre due dame, Lucia e Isabella. Si tratta palesemente di un tentativo di ripicca da parte del cavaliere, che ha contattato Lucia solo dopo aver scoperto che Sabrina lo aveva bloccato.

Le esterne tra Giuseppe, che deve avere velleità da aspirante Giorgio Manetti del discount, sono di quanto più cringe sia stato trasmesso nel dating show. E abbiamo assistito alle sfilate e alle esterne di Gemma Galgani in questi anni...Il cavaliere ricicla le stesse frasi con Lucia e Isabella, ma la prima sembra aver compreso già il gioco del cavaliere. Infatti, gli rinfaccia di averla illusa, dato che voleva uscire ancora con Sabrina e che ha deciso di accettare il suo numero solo dopo che lei lo aveva bloccato.

L'imbarazzo è più per Isabella, che si mette sul piedistallo e accusa Sabrina di non aver compreso davvero il cavaliere, che Giuseppe "è un corteggiatore" e che è galante con le altre donne. Chissà cosa dirà quando il cavaliere la tratterà con la stessa mancanza di rispetto che ha dimostrato per le altre donne...Anche Agnese interviene e sottolinea come il comportamento del cavaliere sia manipolatorio e pericoloso, perché non fa altro che isolare Sabrina, ma cerca anche di tenerla a sé con frasi a effetto e gesti importanti.

Uomini e Donne, Alessio toglie l'esclusività a Luana, ma la dama trova il modo di prendersi una piccola rivincita!

Sabrina, intanto, è uscita con Maurizio, ma il cavaliere ha già manifestato una certa impazienza con la dama, poiché la vede ancora troppo coinvolta con Giuseppe. Quest'ultimo, dall'alto della sua esperienza di uomo di mondo e profondo conoscitore dell'universo femminile, le consiglia - dopo che sia Maurizio, sia Alessio decidono di non proseguire la frequentazione con Sabrina - di "stare lì seduta e aspettare"...Mentre lui intanto cerca di conoscere quante più donne possibili. Bene, ma non benissimo!

Si continua con il trono over e al centro studio va in scena un'altra rottura, quella tra Alessio e Luana: il cavaliere aveva decantato per settimane la bellezza, dolcezza e comprensione della dama, tanto da darle l'esclusività. Peccato che ora abbia intenzione di revocare questo "privilegio", adducendo come motivazione che Luana non l'ha catturato del tutto e che non si è mai aperta in queste settimane di conoscenza, tanto che ora si trova in difficoltà, perché riconosce il valore della dama, ma sa anche che non sente di essere coinvolto. Non ci sorprende però che alla solita domanda della conduttrice "c'è qualche altra dama che ti attira?", Alessio indica subito Valentina. Il cavaliere però non vuole chiudere del tutto con Luana, tanto che le chiede di ballare, ma la dama si rifiuta e lo lascia impalato al centro studio.

