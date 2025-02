Uomini e Donne, ecco chi è Ruggiero D'Andrea, il cavaliere con cui Barbara De Santi ha lasciato la trasmissione

News VIP

Nella registrazione di ieri di Uomini e Donne, Barbara De Santi e Ruggiero D'Andrea sono usciti insieme dal programma. Ecco chi è il cavaliere che ha conquistato la dama del parterre over.

Nel corso della registrazione delle nuove puntate di Uomini e Donne di ieri, lunedì 24 febbraio 2025, Barbara De Santi ha lasciato il dating show di Canale 5 con Ruggiero D'Andrea, cavaliere del trono over con cui aveva iniziato una frequentazione.

Uomini e Donne, ecco chi è Ruggiero D'Andrea, il cavaliere con cui Barbara De Santi ha lasciato il programma

La conoscenza tra Barbara De Santi e Ruggiero D'Andrea è iniziata da poche settimane e di loro si era parlato poco al centro studio, tanto che sembrava che oltre a un bacio non ci fossero stati ulteriori sviluppi.

Inoltre, la dama del trono over aveva chiuso poco tempo fa la frequentazione con Giordano, cavaliere con cui però non è durata molto a lungo. Ma chi è Ruggiero D'Andrea, con cui Barbara De Santi ha abbandonato felicemente il dating show?

Il cavaliere è una vecchia conoscenza di Uomini e Donne: infatti, vi ha preso parte tra il 2018 e il 2020, sempre nel trono over. In quell'occasione, tuttavia, non aveva trovato la persona adatta a lui e aveva chiuso la sua esperienza nel dating show da single. Chef di 56 anni e padre di tre figli, Ruggiero ha gestito alcuni locali in passato, ma negli ultimi anni si è dedicato attivamente alla cugina e alla ristorazione, sue grandi passioni.

Uomini e Donne Anticipazioni, ecco cosa è successo nella registrazione di ieri

Come riportato da Lorenzo Pugnaloni sulla sua pagina Instagram, nel corso della registrazione di Uomini e Donne di ieri, lunedì 24 febbraio, Barbara De Santi ha sorpreso tutti decidendo di lasciare la trasmissione con Ruggiero D'Andrea. Quest'ultimo aveva raccontato alcuni dettagli della loro frequentazione, suscitando un certo fastidio nella dama, ma le divergenze sono state subito appianate e per la coppia sono scesi i tradizionali petali rossi che hanno emozionato il pubblico e il trono over.

Nel corso della registrazione è stato mostrato anche il viaggio di Tina Cipollari a Parigi con Cosimo, con tutto lo shopping sfrenato compiuto dall'opinionista, che si è però lamentata anche di aver speso troppo in mance. Drammi al centro studio tra Morena e Margherita, che sono quasi arrivate a una rissa. Durante la sfilata femminile una dama ha omaggiato Tina, facendo rientrare in studio la mummia storica con cui l'opinionista aveva preso in giro Gemma Galgani e questo provoca un acceso scontro tra loro.

Spazio anche al trono classico con Gianmarco Steri, che ha fatto due esterne: una con Cristina e una con Francesca. Con Cristina sono andati al mare, sono stati bene e la giornata è stata piacevole. Con Francesca sempre al mare, lei lo ha messo alla prova. Gianmarco le dice che la vede con un approccio amicale. In studio Francesca dice di averci riflettuto e gli da ragione. Ha aggiunto anche che non vuole mostrare lati più deboli del suo carattere e che anche se lo avesse conosciuto fuori si sarebbe comportata alla stessa maniera.

