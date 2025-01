Uomini e Donne, l'opinione della puntata: la scelta di Martina divisa in due parti scatena l'indignazione del pubblico

News VIP

Oggi, giovedì 23 gennaio è andata in onda su Canale 5 una nuova puntata di Uomini e Donne. Finalmente è arrivato il momento della scelta di Martina De Ioannon, anche se l'attesa puntata è stata divisa in due parti, scatenando l'indignazione del pubblico.

Uomini e Donne è tornato in onda oggi, giovedì 23 gennaio, con una delle puntate più attese di sempre: la scelta di Martina De Ioannon. Un trono quello di Martina che ha catturato i fan del dating show e che si è rivelato, nonostante le aspettative iniziali, uno dei troni più interessanti e appassionanti degli ultimi anni. E per tenere con il fiato sospeso tutti, fino alla fine, la produzione ha deciso di dividere la scelta in due puntate distinte, riuscendo così - volente o nolente - a dare alla non scelta una posizione di maggior rilievo.

Uomini e Donne, "le esterne più belle degli ultimi anni" e non potremmo essere più d'accordo

Per comprendere l'iconicità che è già diventato il trono di Martina De Ioannon e l'attesa per la sua scelta basta guardare la palese emozione (e confusione) di Gianni Sperti all'annuncio di Maria De Filippi che era arrivato il momento della scelta per Martina. Come Gianni, diviso a metà tra incredulità e ansia, anche il pubblico si è approcciato alla puntata della scelta di Martina con un sentimento simili (nonostante sapesse già il finale). Dopo aver fatto vedere i momenti più belli dei percorsi con Gianmarco Steri e Ciro Solimeno, i tre protagonisti si sono accomodati al centro studio e sono state mostrate le esterne di una giornata che Martina ha fatto con entrambi.

Bisogna dire e questo è qualcosa che è stato notato anche da Gianni, che c'è una differenza sostanziale tra le due esterne e che entrambe hanno rispecchiato i due corteggiatori. Gianmarco ha portato Martina a conoscere zia Renata (guest star della puntata), che a 100 anni ha disseminato saggezza e dolcezza. Il corteggiatore ha voluto presentare alla tronista sia la zia che la sorella, perché "sono due persone importanti nella mia vita e anche Martina è importante per me". Al contrario, Ciro è partito dalle presentazioni di amici e del fratello più piccolo, condividendo con Martina una sua giornata tipica a Torre Annunziata. Dato che le esterne sono state suddivise in tre momenti, c'è stato un alternarsi di scene tra Gianmarco e Ciro e più si è andati avanti, più l'emozione è cresciuta.

Anche la seconda parte dell'esterna vede un'emozione maggiore con Gianmarco, che appare già consapevole di ciò che accadrà e trasmette la sua tristezza anche solo attraverso gli occhi. Forse, per Gianmarco il percorso con Martina gli è servito per poter tornare a provare sentimenti che, dopo la fine della sua relazione storica, non credeva di poter più riprovare. E questa è forse la vittoria più bella. E resterà memorabile l'incontro di Martina con gli amici di Gianmarco, capitanati da Enzo, detto Enzakkione, che i fan hanno imparato a conoscere dai divertenti video social con cui ha commentato il trono del suo più caro amico. L'esterna di Ciro arriva finalmente al cuore del pubblico nella sua parte finale, quando il corteggiatore si scoglie in lacrime verso la fine della sua giornata con Martina. Ciro è apparso infatti inconsolabile al pensiero di non rivedere più Martina e questo ci dice anche molto sui suoi reali sentimenti per la tronista. Comunque andrà, il trono di Martina è stato rilevante anche grazie a entrambi e come dichiara Tina forse si tratta delle esterne più belle deglti ultimi anni.

Uomini e Donne, per la prima volta la non scelta è più rilevante: Gianmarco Steri protagonista di questa puntata

"Quando mi hai proposto questo percorso, venivo da una situazione dove nessuno mi ha capita, tu però mi hai aiutata tanto a ragionare anche sui miei sbagli, spero che tu sia fiera del mio percorso" così Martina ha voluto ringraziare Maria De Filippi, rivolgendo anche un pensiero molto dolce a Gianni e Tina. Quando la tronista ha chiesto di far scendere prima Gianmarco, in studio si è sollevato un boato di delusione, dato che molti avevano pensato che sarebbe stato lui la scelta.

Nel discorso di Martina a Gianmarco c'è l'essenza del loro percorso: il corteggiatore, con il suo essere introverso e riflessivo, è sempre stato una figura rassicurante per Martina, ma anche colui che più di tutti l'ha portata a mettersi in discussione, a interrogarsi sui suoi comportamenti e questo, sottolinea Martina, è stato per lei fonte di disagio, ma anche di crescita. La tronista però ammette anche di aver apprezzato la sua bontà, la sua maturità, la sua capacità di farla sentire "donna e bambina" al tempo stesso. Nonostante tutte le belle parole, però, è evidente che tra loro manca qualcosa, che la maturità di Gianmarco è forse l'ostacolo principale per la costruzione di una relazione. Ed è per questo che Martina decide di non sceglierlo.

Decidendo di spezzare la puntata tra scelta e non scelta, anche se implicitamente, la produzione ha reso più rilevante - non che ce ne sia bisogno - il corteggiatore rifiutato e l'ha reso protagonista della puntata di oggi. Con il suo fare maturo e silenzioso, Gianmarco si è conquistato il cuore del pubblico e della redazione e le emozioni che la sua esterna hanno scatenato nella puntata di oggi ne sono un valido esempio, perché vere e profonde. Tuttavia, scegliere di dividere così la scelta della tronista ha provocato non poche indignazioni tra il pubblico, che sperava di poter assistere alla fine del trono di Martina in un'unica puntata.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne