Uomini e Donne, l'opinione della puntata: Gemma prova a sedurre Arcangelo, lui vuole conoscere altre dame

Nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi, mercoledì 23 aprile 2025 su Canale 5, Gemma Galgani esce con Arcangelo e si getta sul cavaliere, che poi in studio la delude. Giuseppe è innamorato di Rosanna, ma lei è proprio convinta di voler continuare a conoscere altre persone, mentre Guido comunica la sua intenzione di frequentare Gloria Nicoletti, mandando su tutte le furie Sabrina Zago. Ecco la nostra opinione sulla puntata odierna del dating show di Maria De Filippi.

Uomini e Donne: Gemma si lancia su Arcangelo

La nuova puntata di Uomini e Donne si apre con un attacco frontale di Gemma Galgani ad Arcangelo. La dama e il cavaliere del trono over del dating show di Canale 5 sono usciti ancora insieme, e Gemma è apparsa piuttosto lanciata nei confronti del cavaliere, che invece ha cercato di mantenere la sua posizione fino all’ultimo, quando lei per ringraziarlo lo ha sorpreso con un bacio. Una sorpresa gradita come una cartella esattoriale dell’Agenzia delle Entrate. In studio, Gemma è raggiante ma tutto il suo buonumore dura bene poco, dal momento che Arcangelo comunica la sua intenzione di conoscere anche Marina e, quando gli viene fatta domanda diretta, confessa che avrebbe baciato anche lei. Insomma, sembra che per Gemma si stia preparando un altro due di picche doloroso e ne siamo tutti consapevoli, tranne lei.

Passiamo a Giuseppe che compie gli anni proprio oggi, il giorno dopo Gianni Sperti che ha intenzione di sfidare di nuovo in una nuova coreografia. Gianni rotea gli occhi al cielo, ma non sa quanto lo stiamo facendo noi da casa. Dopo aver scoperto che è anche il compleanno di Agnese - ad un certo punto abbiamo temuto iniziasse una mega festa a sorpresa con tanto di trenino - Giuseppe rivela di esserci rimasto male quando Rosanna ha risposto in tarda sera a Dennis, che ci tiene a sottolineare che si tratta di sola amicizia. Ed ecco che alla fine la festa improvvisata parte davvero quando Rosanna porta in studio una torta per Giuseppe, che si canta anche da solo la canzoncina degli auguri. Che scena pietosa. Giuseppe continua a tessere le lodi di Rosanna mentre la dama conferma che non ha intenzione di legarsi a lui in modo esclusivo per il momento.

Uomini e Donne, boccone amaro per Sabrina!

Viene ovviamente tirata in ballo Sabrina Zago, proprio entusiasta di questa conoscenza che sta sbocciando come un tifoso che ha perso al derby. E poi il colpo di scena, il metateatro, la genialità incontrastata di Maria De Filippi che ci nutre di controsensi iconici e trash. Guido si è presentato ma non si sente bene e noi vediamo diversi minuti di puntata con lui che si misura la pressione, si siede sul divano con la copertina e Tina Cipollari che lo convince ad entrare mentre lui parla con la voce di un moribondo. Che cinema. Comunque, procediamo con Sabrina che vuole dare l’esclusiva a Guido dopo essere uscita con Andrea, avendo capito che il primo non è superabile da nessuno al momento.

Guido, per tutta risposta, vuole corteggiare anche Gloria Nicoletti e questo scatena l’ira funesta di Sabrina, che è certa di essere stata presa in giro dal cavaliere dopo la loro ultima uscita insieme. Non è chiaro come sia possibile che con Sabrina di mezzo ci siano ogni volta due versioni diverse, eppure accade sempre durante le sue conoscenze. Torniamo a Rosanna che coglie la palla al balzo per sottolineare come Giuseppe abbia idealizzato un sentimento che secondo lei non c'è, mettendo le mani avanti visto che lui già parla di trasferirsi a Palermo da lei.

