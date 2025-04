Uomini e Donne, l'opinione della puntata: Tina Cipollari fuori controllo, microfono chiuso per evitare guai!

News VIP

Nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi, martedì 8 aprile 2025 su Canale 5, Sabrina Zago racconta la sua frequentazione con Guido mentre Giuseppe e Gianni Sperti tornano al centro della pista, con un’ospite speciale e inattesa. Si accendono i toni, invece, tra Tina Cipollari e Isabella, che arrivano quasi faccia a faccia.

Uomini e Donne: Sabrina già presa da Guido

La nuova puntata di Uomini e Donne si apre con il sognante racconto di Sabrina Zago e dei suoi appuntamenti con Guido. La dama sembra già molto presa, tra loro ci sono stati dei baci e degli appuntamenti romantici e divertenti, che hanno messo in luce una bella sintonia di coppia. Noi ci crediamo? Purtroppo abbiamo imparato che Sabrina è una narratrice poco affidabile quando si tratta di parlare dei propri sentimenti, ma per ora prendiamo per buono il suo racconto, confermato anche da Guido. Maria De Filippi, precisa come la lama di un chirurgo quando può creare scompiglio in studio, interpella Giuseppe che si dice del tutto disinteressato alla questione. Sabrina lancia una bella frecciatina al cavaliere, ricordandogli per quanto tempo lo ha aspettato, ma forse non capisce che in questo modo sta segnando l’ennesimo autogol, visto che ancora una volta dà importanza all’uomo. Giuseppe poi torna a sfidare sul ballo Gianni Sperti. Dei di Cologno Monzese, vi preghiamo in ginocchio, liberateci dal male.

Giuseppe ha portato una ballerina della sua scuola di danza, Martina, e la coreografia è stata un disastro su tutta la linea. Sarà l’emozione? Sarà che le capacità di danzatore del cavaliere sono al limite dell’amatoriale? A voi le conclusioni. Colpo di scena, la ballerina di Gianni è Rossella Brescia che si esibisce sulle note della colonna sonora di “Dirty Dancing” ed è subito Maria e Kledi che fanno prese a C’è Posta per Te, quanti ricordi. Da notare il ciuffo di Gianni con i boccoli per calarsi meglio nei panni del nostro Patrick Swayze. In studio a giudicare la sfida ci sono i professionisti di Amici, Francesca Tocca, Isobel e Umberto, che è sempre una gran bella visione, tra le poche note positive di questo siparietto, soprattutto quando balla al centro dello studio.

Uomini e Donne, Giuseppe innamorato di Rosanna?

Nel frattempo, Maria li guarda con la consapevolezza di chi sa che darà al pubblico un nulla assoluto sotto forma di musica latina per altre puntate, e che comunque tutti continueranno a guardare Uomini e Donne. La sfida è una nuova occasione per Sabrina per attaccare Giuseppe, dichiarando che quando vede lui vede il vuoto. Non sei la sola sorella. Secondo gli opinionisti, Giuseppe non digerisce il fatto che Zago stia andando avanti, ma lui nega e parla di Rosanna dichiarando che la donna ha preso i suoi ventricoli e gli ha mandato in tilt il cuore. Che immagine poetica, mai quanto il cavaliere Francesco che prende parola per dire a Giuseppe che la cosa che può fare è stare in silenzio. Ottimo consiglio, seguitelo tutti però.

Passiamo a Isabella, la nuova nemica numero uno di Tina Cipollari, e infatti l’opinionista non si tiene e attacca la donna senza pietà, tanto che le vengono abbassati i microfoni per evitare guai. Tra Isabella e Tina si accendono i toni e siamo tutti con i popcorn in attesa di una rissa che, purtroppo o per fortuna, non avverrà. Francesco, che ha deciso questa mattina che fosse un'ottima idea mettere un blazer giallo canarino tanto per farci venire mal di testa, è uscito con Cinzia ma sembra che tra loro qualcosa non abbia funzionato ma sinceramente questa storia non ci entusiasma.

