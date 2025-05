Uomini e Donne, l'opinione della puntata: Gemma Galgani prende l'ennesimo palo da Arcangelo

News VIP

Nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi, lunedì 19 maggio 2025 su Canale 5, Gemma Galgani continua a cercare le attenzioni di Arcangelo, che conferma l'interesse per Marina ma bacia Cinzia. Mentre la dama torinese non si arrende, e se la prende con la rivale, Alessio Pilli Stella esce con la nuova dama Annamaria. Ecco la nostra opinione sulla puntata odierna del dating show di Maria De Filippi.

Uomini e Donne: Gemma non si arrende (pietà)

Comincia una nuova settimana ed eccoci con la puntata di Uomini e Donne del lunedì, che si apre sugli intrighi amorosi creati da Arcangelo che è più ambito di un divo di Hollywood a quanto pare. Noi vorremmo tanto che si passasse oltre questo scempio di umana dignità, e invece eccoci a occupare gran parte della puntata con Arcangelo, Gemma Galgani, Marina e Cinzia. La situazione è triste, soprattuto vedendo Gemma e Marina litigare come due liceali per il cavaliere, lanciandosi frecciatine e cattiverie, mentre lui si arrampica sugli specchi per non fare brutta figura, finendo per farne una peggiore. Gemma comunque non si arrende, ricorda ad Arcangelo i loro impegni certa che quei famosi baci in ascensore con morsi siano fondamentali per ribadire che tra loro c’è interesse.

Interesse che continua a vedere solo lei, tanto che poi dopo essere stato messo alle strette, Galgani è stata lasciata a casa e Arcangelo ha confermato il suo interesse per Marina e Maria De Filippi, anche lei piena rasa come noi, se ne esce con “Mi sa che la chimica la sentivi solo tu Gemma!”. Per fortuna qualcuno lo ha detto. Comunque, nel frattempo, va sottolineato che Arcangelo non ha detto nulla a Marina della sua soirée romantica con Cinzia al centro di Roma, e tra loro è scattato anche un bacio. E infatti Marina ha deciso di lasciare il centro dello studio mentre Tina Cipollari fa notare che questo è il momento perfetto per tirarsi indietro, dato che neppure lei era interessata al cavaliere. Effettivamente Marina sembra molto più interessata alle discussioni con Gemma, che le procurano tutta la luce dei riflettori senza troppi sforzi. Dopo che Gemma ha quasi rischiato di finire in mutande, continua al querelle.

Uomini e Donne: Alessio Pilli Stella ci riprova

Marina non si rassegna alle parole degli opinionisti nei suoi confronti, che fanno notare la totale assenza di interesse dato che è bastato un bacio con Cinzia per farla allontanare. Ma come non era pronta a basare questa conoscenza sulla libertà? Gemma, che si prepara ad una nuova estate da single, non molla la presa sulla sua preda: ormai Marina è il suo capro espiatorio e non ce ne è per nessuno. Insomma, uno scontro tra Titani…Si fa per dire! Passiamo ad Alessio Pilli Stella che è andato alle terme con Annamaria , e così Tina Cipollari insinua che tra loro ci sia stato qualcosa tacciando le terme come “luogo di perdizione”, suscitando grande ilarità tra tutti. Tra loro, tuttavia, solo un bacio a quanto fa sapere Alessio: nessuna scena hot con il nostro Bradley Cooper. Puntuale il commento di Valentina, che ha ancora il dente avvelenato con il cavaliere dopo che lui ha portato in studio quella segnalazione sul suo negozio.

