Uomini e Donne, l'opinione della puntata: Federico incommentabile, ma riceve il perdono di Maria De Filippi

Uomini e Donne è tornato in onda oggi, giovedì 16 ottobre: al centro delle dinamiche è Federico Mastrostefano, che continua a non comportarsi in maniera corretta, ma ha dalla sua il perdono 'mariano'. Ecco la nostra opinione sulla puntata!

Nella nuova puntata di Uomini e Donne di oggi, giovedì 16 ottobre, si riparte da Sabrina Zago alle prese con Nicola in versione "adolescente stucchevole". Il vero subbuglio lo provoca però Federico Mastrostefano, che si è presentato brillo a un appuntamento posticipato con Agnese dopo aver trascorso aperitivo e cena con la nuova arrivata Francesca. Silurato da Agnese, il cavaliere può però contare sulla comprensione di Maria De Filippi e di altri personaggi del parterre, che trovano il suo atteggiamento divertente.

Uomini e Donne, Federico Mastrostefano la combina grossa, ma riceve il perdono mariano!

Al centro studio spazio a Sabrina Zago con Enrico e Nicola. Dopo diversi giri di parole, la dama si trova a dar ragione a Tina Cipollari che aveva già anticipato che da parte della Gemma Galgani wannabe non c'era alcuna attrazione verso Enrico e che quindi non c'è ragione per il cavaliere di stare in trasmissione. Sabrina intanto prosegue la conoscenza con Nicola, che le dà l'esclusiva e ammette di trovarla "bellissima, altissima, dolcissima" e tutti gli aggettivi con i superlativi che vi vengono in mente. Sabrina, però, che deve aver ascoltato a ripetizione Teorema, la canzone di Marco Ferradini, in particolare la parte in cui canta"prendi una donna, trattala male", è convinta che il comportamento del cavaliere sia troppo appiccicoso e da adolescente. Magari, preferirebbe l'ennesima batosta sentimentale?

Lo studio di Uomini e Donne è in subbuglio per colpa di Federico Mastrostefano e del suo triangolo/quadrangolo con Agnese De Pasquale e altre dame. Maria De Filippi è anche lei visibilmente confusa e manda in onda un video riassuntivo di quanto accaduto sul finale dell'altra puntata. Agnese De Pasquale ha manifestato al cavaliere il suo risentimento per il suo atteggiamento fin troppo leggero con una nuova dama, Francesca (per non parlare della parentesi con Barbara De Santi). Il cavaliere le chiede scusa e le dice che vuole continuare a frequentarla, tanto da darle diversi baci in studio. Complice la sempre ottima scelta di canzoni per i vari momenti del dating show di Canale 5, ci aspettiamo di trovare Federico e Agnese pronti a lasciare la trasmissione insieme. Invece, Federico non solo non ha annullato l'appuntamento che aveva preso con Francesca, ma si trova così bene con lei che è rimasto a cenare insieme alla dama, dimenticandosi completamente del precedente impegno con Agnese.

Come se non bastasse, Federico ha chiesto aiuto a Francesca per scrivere il messaggio di scuse ad Agnese, che ha però compreso tutto. A completare il quadro, Federico ha deciso di raggiungere lo stesso Agnese, ma era così brillo dai due calici di vino presi in precedenza che poco dopo aver raggiunto l'hotel in cui risiedeva la dama è dovuto tornare a casa. Agnese entra in studio e rivela che questo epilogo era già stato previsto da sua madre "menagramo di fama mondiale" e che dopo la figura tragicomica del cavaliere del giorno prima ha deciso di ritirarsi da questa competizione.

La dama dà anche del somaro al cavaliere e gli rinfaccia il suo comportamento totalmente irrispettoso, mentre Federico continua a sostenere di non aver fatto niente di male. Peccato che non abbia fatto i conti con la redazione che tutto vede e tutto sa e che ha riferito ogni cosa anche a Maria De Filippi, che sgama allegramente il cavaliere. E quando Agnese ribadisce di voler chiudere ogni conoscenza, Federico arriva a darle la colpa e a dire che la sua è una scusa perché non era davvero interessata a lui. Nonostante sia la conduttrice sia molti in studio la prendano sul ridere e sembrino buttarlo in "caciara", il comportamento di Federico è tutto tranne che divertente, ma visto come cavalieri come Mario Cusitore sono andati avanti per mesi nel programma, forse, non ci dovrebbe sorprendere.

Uomini e Donne, Mario Lenti e il mansplaining, Flavio - Sara: 0-1 per la nuova tronista

Spazio a Richard Gere, pardon, Mario Lenti, di cui ci dobbiamo subire un mansplaining inutile e finto sul comportamento di Magda, la femme fatale del programma. Poiché la dama ha deciso di uscire con Sebastiano Mignola, attirata dalla sua prestanza fisica, ora si deve subire la lagna di Mario, convinto che il suo harem di dame (che ha compreso anche Gemma Galgani) non sia sullo stesso piano. Due pesi, due misure? Il cavaliere è talmente pieno di sé che non si rende conto che neppure Maria De Filippi è dalla sua parte, ma anzi lo prende in giro per il suo modo di parlare. Anche gli opinionisti si svegliano e si schierano con Magda contro Mario.

Si passa al trono classico e con Flavio Ubirti, il cui trono è passato in secondo piano dopo il colpo di scena con Sara Gaudenzi. In esterna con Denise il tronista non riesce a emozionare non solo il pubblico, ma anche la corteggiatrice. Quest'ultima in studio ammette di essersi presa in giro e che ha percepito che con lei Flavio ha avuto un comportamento "standard" e ripetitivo e che le cose che ha detto a lei sono state già dette ad altre ragazze. Flavio non riesce a convincere nessuno del suo interesse per Denise ed è palese che non abbia molta influenza come tronista, tanto che persino Maria De Filippi preferisce chiedere a Sara e non a lui un'opinione su quanto sta accadendo nel trono dell'ex tentatore.

